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Могут ли домашние животные заразить человека коронавирусом

Просмотров:320 Опубликовано: Сегодня, 15:59
Могут ли домашние животные заразить человека коронавирусом
Фото ©REUTERS
Результаты исследования показали, что домашние животные могут заразиться коронавирусом, однако не способны передать его человеку, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Medical Xpress.

К такому выводу пришли в министерстве сельского хозяйства, рыболовства и охраны окружающей среды Гонконга, после того как были изучены анализы собаки, заразившейся от своего хозяина в Гонконге.

Сначала животное изолировали, после к нему подсадили абсолютно здоровую собаку, в течение недели питомцы находились под наблюдением и "сдавали" анализы. На данный момент вторая собака не заразилась. Несмотря на то что исследование еще не завершено, в министерстве уже пришли к выводу: домашние животные не могут заразить своих владельцев коронавирусом.

"Уже имеющиеся у нас результаты говорят о том, что нет никаких оснований для того, чтобы владельцы отказывались от своих домашних животных. Главное - соблюдать тщательную гигиену", — заключил один из представителей департамента сельского хозяйства Гонконга.

Китай заявил, что первоначальным животным - хозяином нового типа коронавируса могли быть летучие мыши. По результатам более поздних исследований стало понятно, что источником болезни также могли стать панголины - ящеры отряда плацентарных млекопитающих.

Министр здравоохранения Польши Лукаш Шумовский предположил, что возможным источником коронавируса являются коты.


Источник: tengrinews.kz
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Комментарии ( 2 )

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MAXISS (Посетители) Сегодня, 16:28
уже и до котов добрались(((
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +2
  • MAXISS
  • Pavelmwest
 Pinochet (Посетители) Сегодня, 16:03
Шумовский предположил, что возможным источником коронавируса являются коты.

не тронь котейку, гад!
 
 

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