Могут ли домашние животные заразить человека коронавирусом

Результаты исследования показали, что домашние животные могут заразиться коронавирусом, однако не способны передать его человеку, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Medical Xpress.
К такому выводу пришли в министерстве сельского хозяйства, рыболовства и охраны окружающей среды Гонконга, после того как были изучены анализы собаки, заразившейся от своего хозяина в Гонконге.
Сначала животное изолировали, после к нему подсадили абсолютно здоровую собаку, в течение недели питомцы находились под наблюдением и "сдавали" анализы. На данный момент вторая собака не заразилась. Несмотря на то что исследование еще не завершено, в министерстве уже пришли к выводу: домашние животные не могут заразить своих владельцев коронавирусом.
"Уже имеющиеся у нас результаты говорят о том, что нет никаких оснований для того, чтобы владельцы отказывались от своих домашних животных. Главное - соблюдать тщательную гигиену", — заключил один из представителей департамента сельского хозяйства Гонконга.
Китай заявил, что первоначальным животным - хозяином нового типа коронавируса могли быть летучие мыши. По результатам более поздних исследований стало понятно, что источником болезни также могли стать панголины - ящеры отряда плацентарных млекопитающих.
Министр здравоохранения Польши Лукаш Шумовский предположил, что возможным источником коронавируса являются коты.
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