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Букмекерская контора довела жителя Туркестанской области до самоубийства

Просмотров:354 Опубликовано: Сегодня, 11:20
Букмекерская контора довела жителя Туркестанской области до самоубийства
Фото из Сети интернет
Полицейские в Туркестанской области прикрыли букмекерскую контору, клиент которой пытался совершить суицид, сообщает Tengrinews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

В ночь на 9 марта в дежурную часть Келесского РОП поступило сообщение из районной больницы о том, что к ним доставили молодого человека с телесными ранами и порезами на руках. Прибывшие на место полицейские выяснили, что житель Келесского района попытался совершить суицид на почве проигрыша в одной из букмекерских контор.

Как признался мужчина, в течение полутора месяцев он проиграл на ставках 180 тысяч тенге и решил совершить самоубийство, нанеся себе дома ножевые ранения. Данный факт зарегистрировали в ЕРДР по статье 105 УК РК "Доведение до самоубийства".

В свою очередь, потерпевший обратился в полицию с заявлением о привлечении букмекерской конторы к ответственности за незаконную деятельность.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий стражи порядка в одном из зданий районного центра обнаружили букмекерскую контору, откуда изъяли компьютерную технику, деньги и другие вещественные доказательства. По факту незаконной игорной деятельности в отношении подозреваемых проводится досудебное расследование по статье 307 УК РК "Организация незаконного игорного бизнеса".


Источник: tengrinews.kz
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Комментарии ( 1 )

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GuF (Посетители) Сегодня, 12:15
Мда,индеец сам лаве слил и еще все вокруг виноваты, голова для чего ?Что бы есть в нее ? Тупизм, как будто его силой заставляли, жажда наживы легкой вот и лоханулся
 
 

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