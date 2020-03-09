Букмекерская контора довела жителя Туркестанской области до самоубийства

Полицейские в Туркестанской области прикрыли букмекерскую контору, клиент которой пытался совершить суицид, сообщает Tengrinews.kz со ссылкой на Polisia.kz.



В ночь на 9 марта в дежурную часть Келесского РОП поступило сообщение из районной больницы о том, что к ним доставили молодого человека с телесными ранами и порезами на руках. Прибывшие на место полицейские выяснили, что житель Келесского района попытался совершить суицид на почве проигрыша в одной из букмекерских контор.



Как признался мужчина, в течение полутора месяцев он проиграл на ставках 180 тысяч тенге и решил совершить самоубийство, нанеся себе дома ножевые ранения. Данный факт зарегистрировали в ЕРДР по статье 105 УК РК "Доведение до самоубийства".



В свою очередь, потерпевший обратился в полицию с заявлением о привлечении букмекерской конторы к ответственности за незаконную деятельность.



В ходе оперативно-розыскных мероприятий стражи порядка в одном из зданий районного центра обнаружили букмекерскую контору, откуда изъяли компьютерную технику, деньги и другие вещественные доказательства. По факту незаконной игорной деятельности в отношении подозреваемых проводится досудебное расследование по статье 307 УК РК "Организация незаконного игорного бизнеса".