Букмекерская контора довела жителя Туркестанской области до самоубийства

Полицейские в Туркестанской области прикрыли букмекерскую контору, клиент которой пытался совершить суицид, сообщает Tengrinews.kz со ссылкой на Polisia.kz.
В ночь на 9 марта в дежурную часть Келесского РОП поступило сообщение из районной больницы о том, что к ним доставили молодого человека с телесными ранами и порезами на руках. Прибывшие на место полицейские выяснили, что житель Келесского района попытался совершить суицид на почве проигрыша в одной из букмекерских контор.
Как признался мужчина, в течение полутора месяцев он проиграл на ставках 180 тысяч тенге и решил совершить самоубийство, нанеся себе дома ножевые ранения. Данный факт зарегистрировали в ЕРДР по статье 105 УК РК "Доведение до самоубийства".
В свою очередь, потерпевший обратился в полицию с заявлением о привлечении букмекерской конторы к ответственности за незаконную деятельность.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий стражи порядка в одном из зданий районного центра обнаружили букмекерскую контору, откуда изъяли компьютерную технику, деньги и другие вещественные доказательства. По факту незаконной игорной деятельности в отношении подозреваемых проводится досудебное расследование по статье 307 УК РК "Организация незаконного игорного бизнеса".
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz