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Токаев утвердил концепцию внешней политики Казахстана на 2020-2030 годы

Просмотров:224 Опубликовано: Сегодня, 12:10
Токаев утвердил концепцию внешней политики Казахстана на 2020-2030 годы
Фото из Сети интернет
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев утвердил концепцию внешней политики Казахстана до 2030 года, сообщается на сайте Акорды. Она состоит из семи глав, Informburo.kz представляет выжимки из них:

Глава 1. Анализ текущей ситуации
В концепции отмечается, что "система международных отношений переживает сложную трансформацию". Названы её негативные последствия:

кризис доверия и повышение конфликтности;
cстолкновение в мировом масштабе двух основных тенденций – глобализма и национализма, что создаёт серьезные риски для средних и малых государств;
обострение традиционных вызовов и угроз безопасности: терроризма, гонки вооружений, изменения климата;
новые факторы – кибервойны и т.д.
В концепции отмечается, что "Казахстану необходимо закрепить статус лидирующего государства в регионе Центральной Азии" и продвигать международные инициативы нашей страны на основе прагматизма.

Стратегическая задача остаётся прежней – войти в тридцатку самых развитых государств мира.

Глава 2. Международный опыт
В этой главе говорится о необходимости иметь концепцию внешней политики, Казахстану даётся определение "среднего регионального государства" и отмечается, что особый интерес представляет анализ концепции внешней политики зарубежных стран сопоставимой международной категории.

Глава 3. Основные принципы внешней политики
Республика Казахстан реализует свою внешнюю политику на основе следующих базовых принципов:

преемственность внешнеполитического курса Первого Президента – Елбасы Н.А.Назарбаева на новом этапе развития страны;
содействие построению стабильного, справедливого и демократического мирового порядка; эффективная защита прав, свобод и законных интересов казахстанцев и проживающих за рубежом соотечественников;
продвижение внешней открытости государства, создание благоприятных внешних условий для повышения уровня благосостояния казахстанцев;
многовекторность, прагматизм и проактивность;
формирование коллективного видения и эффективных подходов международного сообщества к решению широкого круга проблем;
неразрывная связь безопасности и развития на национальном, региональном и глобальном уровнях.

Глава 4. Цели и задачи внешней политики
В этой главе перечисляются стратегические цели Казахстана, среди которых одним из пунктов идёт "возведение практических интересов граждан Казахстана и национального бизнеса во главу угла внешней политики государства".

Среди задач Казахстана на следующее десятилетие – активизация "гуманитарной дипломатии", популяризация позитивного образа страны в мировом сообществе; налаживание эффективной системы коммуникаций с широкой казахстанской общественностью по вопросам внешней политики; совершенствование работы по обеспечению защиты личных и семейных прав граждан, законных интересов физических и юридических лиц Республики Казахстан за рубежом.

Глава 5. Тенденции и видение развития внешней политики
Казахстан будет выступать за восстановление и укрепление атмосферы доверия в международных отношениях на основе целей и принципов Устава Организации Объединённых Наций (ООН), продвижение многостороннего взаимодействия на основе равноправия и компромисса.

Казахстан также будет продолжать бороться с угрозой применения ядерного оружия в любых целях; будет поддерживать создание зон, свободных от ядерного оружия, и участвовать в предотвращении гонки обычных и новых видов вооружения.

Среди приоритетов в области экономической дипломатии названы:

трансформация национальной экономики, в том числе в рамках реализации программ индустриализации и развития "экономики простых вещей";
расширение международного сотрудничества для привлечения качественных инвестиций в базовые отрасли экономики;
содействие трансферу передовых зарубежных технологий в Казахстан;
обеспечение благоприятных внешних условий для перехода Казахстана к "зелёной" экономике;
превращение Казахстана в трансконтинентальный транзитно-логистический хаб на магистральных путях Восток – Запад и Север – Юг.

Глава 6. Этапы реализации и ожидаемые результаты
С целью повышения предсказуемости доктринальных основ внешней политики Казахстана срок действия Концепции увеличен до 10 лет. Планы реализации Концепции утверждаются постановлением Правительства Республики Казахстан и обновляются раз в два года.

Глава 7. Перечень нормативных правовых актов, посредством которых предполагается реализация Концепции
1. Конституционный закон Республики Казахстан от 20 июля 2000 года "О Первом Президенте Республики Казахстан – Елбасы".

2. Закон Республики Казахстан от 7 марта 2002 года "О дипломатической службе Республики Казахстан".

3. Закон Республики Казахстан от 30 мая 2005 года "О международных договорах Республики Казахстан".

4. Закон Республики Казахстан от 6 января 2012 года "О национальной безопасности Республики Казахстан".


Источник: informburo.kz
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