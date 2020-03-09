Токаев утвердил концепцию внешней политики Казахстана на 2020-2030 годы

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев утвердил концепцию внешней политики Казахстана до 2030 года, сообщается на сайте Акорды. Она состоит из семи глав, Informburo.kz представляет выжимки из них:
Глава 1. Анализ текущей ситуации В концепции отмечается, что "система международных отношений переживает сложную трансформацию". Названы её негативные последствия:
кризис доверия и повышение конфликтности; cстолкновение в мировом масштабе двух основных тенденций – глобализма и национализма, что создаёт серьезные риски для средних и малых государств; обострение традиционных вызовов и угроз безопасности: терроризма, гонки вооружений, изменения климата; новые факторы – кибервойны и т.д. В концепции отмечается, что "Казахстану необходимо закрепить статус лидирующего государства в регионе Центральной Азии" и продвигать международные инициативы нашей страны на основе прагматизма.
Стратегическая задача остаётся прежней – войти в тридцатку самых развитых государств мира.
Глава 2. Международный опыт В этой главе говорится о необходимости иметь концепцию внешней политики, Казахстану даётся определение "среднего регионального государства" и отмечается, что особый интерес представляет анализ концепции внешней политики зарубежных стран сопоставимой международной категории.
Глава 3. Основные принципы внешней политики Республика Казахстан реализует свою внешнюю политику на основе следующих базовых принципов:
преемственность внешнеполитического курса Первого Президента – Елбасы Н.А.Назарбаева на новом этапе развития страны; содействие построению стабильного, справедливого и демократического мирового порядка; эффективная защита прав, свобод и законных интересов казахстанцев и проживающих за рубежом соотечественников; продвижение внешней открытости государства, создание благоприятных внешних условий для повышения уровня благосостояния казахстанцев; многовекторность, прагматизм и проактивность; формирование коллективного видения и эффективных подходов международного сообщества к решению широкого круга проблем; неразрывная связь безопасности и развития на национальном, региональном и глобальном уровнях.
Глава 4. Цели и задачи внешней политики В этой главе перечисляются стратегические цели Казахстана, среди которых одним из пунктов идёт "возведение практических интересов граждан Казахстана и национального бизнеса во главу угла внешней политики государства".
Среди задач Казахстана на следующее десятилетие – активизация "гуманитарной дипломатии", популяризация позитивного образа страны в мировом сообществе; налаживание эффективной системы коммуникаций с широкой казахстанской общественностью по вопросам внешней политики; совершенствование работы по обеспечению защиты личных и семейных прав граждан, законных интересов физических и юридических лиц Республики Казахстан за рубежом.
Глава 5. Тенденции и видение развития внешней политики Казахстан будет выступать за восстановление и укрепление атмосферы доверия в международных отношениях на основе целей и принципов Устава Организации Объединённых Наций (ООН), продвижение многостороннего взаимодействия на основе равноправия и компромисса.
Казахстан также будет продолжать бороться с угрозой применения ядерного оружия в любых целях; будет поддерживать создание зон, свободных от ядерного оружия, и участвовать в предотвращении гонки обычных и новых видов вооружения.
Среди приоритетов в области экономической дипломатии названы:
трансформация национальной экономики, в том числе в рамках реализации программ индустриализации и развития "экономики простых вещей"; расширение международного сотрудничества для привлечения качественных инвестиций в базовые отрасли экономики; содействие трансферу передовых зарубежных технологий в Казахстан; обеспечение благоприятных внешних условий для перехода Казахстана к "зелёной" экономике; превращение Казахстана в трансконтинентальный транзитно-логистический хаб на магистральных путях Восток – Запад и Север – Юг.
Глава 6. Этапы реализации и ожидаемые результаты С целью повышения предсказуемости доктринальных основ внешней политики Казахстана срок действия Концепции увеличен до 10 лет. Планы реализации Концепции утверждаются постановлением Правительства Республики Казахстан и обновляются раз в два года.
Глава 7. Перечень нормативных правовых актов, посредством которых предполагается реализация Концепции 1. Конституционный закон Республики Казахстан от 20 июля 2000 года "О Первом Президенте Республики Казахстан – Елбасы".
2. Закон Республики Казахстан от 7 марта 2002 года "О дипломатической службе Республики Казахстан".
3. Закон Республики Казахстан от 30 мая 2005 года "О международных договорах Республики Казахстан".
4. Закон Республики Казахстан от 6 января 2012 года "О национальной безопасности Республики Казахстан".
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