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Это просто паника - аналитики о курсе тенге

Просмотров:631 Опубликовано: Сегодня, 12:43
Это просто паника - аналитики о курсе тенге
Фото Турар Казангапов ©
Аналитики высказались о ситуации с курсом валют в казахстанских обменниках, передает Tengrinews.kz.

Telegram-канал Tengenomika советует казахстанцам дождаться торгов на Казахстанской фондовой бирже, которые пройдут во вторник, 10 марта.

"Учитывая то, что по данным сайта kurs.kz обменники в большинстве прекратили продажу американской валюты, а некоторые из них пытаются "втюхать" USD по 420 тенге за штуку, на розничном рынке вспыхнула нехилая паника. В этой связи хотелось бы призвать всех к спокойствию и рациональности.

Во-первых, сегодня выходной день, а значит торги на Казахстанской фондовой бирже (KASE) закрыты. Следовательно сейчас невозможно точно определить рыночный биржевой курс USDKZT, к которому обычно "привязываются" курсы в банках и обменниках. Поэтому ориентироваться на отдельно взятый обменник "возле дома", который сейчас может установить любой, по сути курс, для покупки валюты - не совсем верная затея. В этой связи, лучше дождаться вторника, когда заработает KASE", - пишет Telegram-канал.

Отмечается, что текущий уровень цен на нефть в пределах 30-35 долларов за баррель в разы усилил давление на курс тенге, однако даже при этом последнее слово остается за Нацбанком, у которого резервов как в золотовалютном резерве, так и в Нацфонде (гарантированные трансферты), более чем достаточно.

"При желании регулятор может "залить" рынок интервенциями и удержать USDKZT в пределах 385-390, что снизит RUBKZT до 5,2-5,4 - уровней, которые не так страшны для казахстанской экономики с точки зрения некоторого "переукрепления" тенге. Вместе с тем, Нацбанк может и отпустить USDKZT ближе к 400, чтобы сохранить ценовую конкурентоспобность экспортеров и балансированность бюджета. Опять же, все зависит от решения, которое будет принято, но узнаем о нем мы только завтра", - считают эксперы.

Как подчеркивают аналитики, установившаяся цена на нефть в пределах 30-35 долларов за баррель не выгода никому из производителей - ни саудитам, ни россиянам, ни американцам, тем более казахстанцам.

"В текущих условиях коронавирусной эпидемии, которая вот-вот может перейти в пандемию, развязанная Россией и Саудовской Аравией ценовая война - это выстрел не то что в ногу, это выстрел в голову странам-нефтеэкспортерам. Поэтому так тоже продолжаться долго не может. 18 марта пройдет заседание Техкома ОПЕК+, на котором настроения переговоров могут кардинально поменяться в сторону необходимости продления снижения добычи нефти. И к слову, ОПЕК+ еще не распался, и ни Россия, ни Саудовская Аравия до 1 апреля не могут наращивать добычу. Так что и тут еще много неопределенности

Таким образом, учитывая все это, не нужно сейчас сломя голову бежать в обменник. Как минимум нужно дождаться завтрашнего дня. И даже тогда следует подумать, насколько вам стоит менять тенге на доллары. Все зависит от ваших потребительских целей (то на что вы хотите потратить деньги), срочности предполагаемых расходов (когда вы планируете потратить ваши сбережения - сейчас, через день, месяц, год, а может пять лет) и размера ваших сбережений (насколько объём ваших средств чувствителен к изменения курса на 1, 5 или 10 тенге)", - отмечают авторы канала.

Telegram-канал Finance.kz также советует казахстанцам набраться терпения и не реагировать на панику.

"Неспособность России и Саудовской Аравии договориться о сокращении добычи нефти в рамках сделки ОПЕК+ привела к резкому падению почти всего, что способно падать - растет лишь золото и евро. В Казахстане и России сегодня выходной и наши биржи не работают - тот курс, который установился в обменниках сейчас, - следствие паники, рационального в этом пока мало", - говорится в публикации.

Ранее цена за доллар в казахстанских обменных пунктах достигла 400 тенге. По состоянию на 12.50 по времени Нур-Султана большая часть частных обменников в столицы и Алматы закрыла продажи американской валюты. Об этом свидетельствуют данные сайта kurs.kz.


Источник: tengrinews.kz
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Комментарии ( 7 )

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мунайши73 (Посетители) Сегодня, 14:21
На планшетном заводе надо не пакеты выпускать, а сумки для переноса наличности.
 
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  • Ну Ну
  • Краснов
 elek (Посетители) Сегодня, 14:08
Следовательно сейчас невозможно точно определить рыночный биржевой курс USDKZT, к которому обычно "привязываются" курсы в банках и обменниках.

Паника не паника, тогда объяснит кто-нибудь почему курс конвертации по карточкам сегодня практически до обеда был: Халык банк утром - 393 за $ сейчас 397,15. Банк Алтын-Ай до обеда сегодня 384 за $ сейчас 392 ??? И это при том, что установленный курс Нац.банком на 09 марта - 382,05 !!! Насколько законно изменения курса конвертации? Ведь определённый "коридор" законом обозначен (+/-) ?
 
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  • elek
 ОбывателЪ (Посетители) Сегодня, 13:38
Ждем 11 долларов за бочку жижи и гиперинфляцию как в 90-х. Тогда в такси садишься пока до точки доедешь курс на пару пунктов поднимается. Валютой стал алкоголь. За литр германского спирта "Рояль" можно было кило черной икры купить, сотню акций "Каражанбасмунай", дачу и участок земли..

Каждое утро мы рождаемся вновь. И то, что мы сделаем сегодня, и будет иметь наибольшую важность.
 
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  • rus8814
 mer (Посетители) Сегодня, 13:37
Moderator, Ок. Жаль, я предполагал получить другой ответ. Кто платит, тот и заказывает музыку, это вечное.
 
-4
  • rus8814
  • Ну Ну
  • Краснов
  • mer
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  • kazakhstan362
 Moderator (Администраторы ) Сегодня, 13:28
mer,Вам никто не мешает выбрать другой источник информации. Насильно тут никто никого не держит. Любой следующий комментарий не по теме превратится в бан
 
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Коммунист. (Посетители) Сегодня, 13:26
Цитата: mer
Я бы вообще запретил этим заниматься СМИ,НА ЗАКОНОДАТЕЛЬНОМ УРОВНЕ,как рекламу алкоголя и табачных изделий.

Смысл в законе?!...Ну запретили продавать кизяк - нацвай уже давно!..
А!, апашки как продавали так и продают свободно, и плевали на они запрет и не кто их не трогает, перед светофорами на красном сигнале водятлы выплёвывают эту зелёную слизь...

Когда?!, придёт СВЕТЛОЕ "будущее"?!..
 
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  • Коммунист.
  • Ну Ну
  • Краснов
 mer (Посетители) Сегодня, 13:08
Вот я не знал об курсе доллара,а вы меня известили.Для чего печатаются эти статьи? Для создания ажиотажа и массовой скупки валюты? Напрашивается само собой вопрос ,для чего вы это делаете? Вы что добродетели,или заботитесь о моём благосостоянии,ведь скупать уже поздно,значит вы подстёгиваете умышленный спрос и ажиотаж. Я бы вообще запретил этим заниматься СМИ,НА ЗАКОНОДАТЕЛЬНОМ УРОВНЕ,как рекламу алкоголя и табачных изделий.
 
 

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