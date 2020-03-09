Как раскрыть силу экономического потенциала женщин

Доля девочек, которые учатся в школах, сегодня выше, чем когда-либо раньше, а женщины всё активней входят в состав рабочей силы и руководят бизнесом. Мы должны радоваться этому прогрессу, однако ещё предстоит проделать большую работу, чтобы у рождённой сегодня девочки были такие же возможности, как и у мальчика.



Исследования, проведённые Всемирным банком и другими институтами, показывают, что, раскрывая силу экономического потенциала женщин, можно стимулировать глобальный экономический рост. Кроме того, делать это – просто правильно. К счастью, всё большее число стран понимают, что экономика способна достичь своего полного потенциала лишь при полном участии в ней как женщин, так и мужчин.



Группа Всемирного банка помогает странам мира достичь этой цели, действуя на нескольких важных направлениях, таких как ликвидация дискриминационных законов, инвестиции в сокращение гендерного разрыва, расширение доступа к финансовым услугам, а также активизация усилий по предотвращению гендерного насилия.



Весьма позитивен тот факт, что в новом докладе «Женщины, бизнес и право», оценивающем влияние законов и норм регулирования на экономические возможности женщин в 190 странах, отмечается достигнутый прогресс. Например, начиная с 2017 года, в Непале, Южном Судане и Сан-Томе и Принсипи были совершены серьёзные прорывы в ликвидации правовых гендерных барьеров. Саудовская Аравия изменила законодательство с целью защитить женщин от трудовой дискриминации и запретить работодателям увольнять женщин во время беременности или отпуска по уходу за новорожденным. Объединённые Арабские Эмираты внесли поправки в законодательство, которые вводят равную оплату труда и увеличивают представительство женщин в корпоративных советах директоров.



Кроме того, правительства стран мира предпринимают шаги, призванные помочь женщинам и мужчинам устанавливать баланс между своими родительскими обязанностями и работой. На протяжении последних двух лет Фиджи продлили срок оплачиваемого отпуска по уходу за новорожденными, а также (наряду с Кипром) ввели оплачиваемый отпуск по уходу за новорожденными для отцов. А в США недавно был принят закон о введении оплачиваемого семейного отпуска по уходу за детьми для федеральных служащих.



Гендерно-ориентированная политика и программы могут дать девочкам и женщинам новые возможности для реализации своего экономического потенциала. К числу таких программ относятся целевые инвестиции, призванные поощрять продолжение учёбы девочек в школе с тем, чтобы у них появилось образование и профессиональные навыки, необходимые для участия в рабочей силе, когда они достигнут взрослого возраста.



Например, при поддержке Всемирного банка правительство Бангладеш обеспечивает девочек стипендиями на обучение в средней школе, а также дополнило учебную программу курсом полезных жизненных навыков. Эти шаги помогли изменить характер гендерного разрыва в среднем образовании: теперь в классах больше девочек, чем мальчиков.



Столь же важно повышать мобильность женщин и поощрять поиск ими оплачиваемой работы. И здесь для успеха нужно снижать уровень домогательств в общественном транспорте, учитывать потребности работающих матерей при составлении расписаний автобусов и поездов, а также гарантировать, что они могут передвигаться в безопасности, по хорошо освещённым улицам и недорого. В Ливане Всемирный банк стремится помочь женщинам активней пользоваться общественным транспортом, поддерживая усилия по реформе транспортного сектора с учётом их потребностей.



Кроме того, критически важно расширять доступ женщин к финансовым услугам. Согласно оценкам Международной финансовой корпорации (IFC), подразделения Группы Всемирного банка, которое кредитует частный сектор, на глобальном уровне неудовлетворённый спрос на кредитные ресурсы для бизнеса, управляемого женщинами, составляет $1,5 трлн.



Действующая под эгидой Всемирного банка «Инициатива по предоставлению финансирования женщинам-предпринимателям» (сокращённо We-Fi) призвана помочь устранить этот дефицит финансирования, а также другие барьеры, с которыми сталкиваются женщины-предприниматели. Эта инициатива, поддерживаемая, в частности, правительствами США, Германии, Японии, Саудовской Аравии и ОАЭ, стремится поддержать принадлежащие женщинам 115 тысяч малых и средних предприятий в более 50 странах, а также привлечь дополнительно более $2,6 млрд финансирования как от частного сектора, так и государственного. Вместе с Кристалиной Георгиевой, директором-распорядителем Международного валютного фонда, и Иванкой Трамп я участвовал недавно в саммите We-Fi в Дубае, где мы обсуждали с министрами правительств из стран Ближнего Востока и Северной Африки способы раскрытия новых возможностей для женщин, в том числе путём улучшения их доступа к финансированию.



Опора на технологии, в частности перевод в цифровые каналы растущего числа денежных транзакций, способна повысить степень контроля женщин над их собственными ресурсами. Подобные инновации могут принести и другие выгоды: как выяснилось в ходе исследования, проведённого в 2016 году в Кении, предоставление женщинам доступа к мобильным денежным сервисам повысило объёмы сбережений домохозяйств более чем на 20%, а также помогло сократить крайнюю нищету среди домохозяйств, возглавляемых женщинами, на 22%.



Частный сектор лидирует в популяризации цифровых финансовых услуг. В Египте провайдер финансовых услуг Fawry, являющийся клиентом IFC, позволяет проводить более 2,5 млн транзакций в день, а недавно он запустил первую в стране женскую агентскую сеть электронных платежей, которая призвана расширить доступ женщин к электронным платежам.



Помимо дискриминационных законов и отсутствия доступа к капиталам и активам, девочек и женщин во многих странах мира сковывают нормы, согласно которым девочки якобы не так ценны, как мальчики. Насилие на гендерной почве является одним наиболее пагубных проявлений этого глубоко укоренившегося предрассудка. Шокирует, что сегодня каждая третья женщина в мире сталкивается с физическим или сексуальным насилием.



Хорошая новость в том, что государства мира начали добиваться прогресса в предотвращении гендерного насилия и реагировании на него. Например, профинансированный Всемирным банком и «Инициативой исследований сексуального насилия» (SVRI) проект на Соломоновых островах показал, что гендерное насилие перестаёт быть приемлемым, когда против него выступают местные сообщества, поддерживаемые религиозными лидерами и государственными службами. По мере выработки наилучших методов помощи тем, кто пережил насилие, помогающие должны объединять свои усилия, чтобы делиться выученными уроками. Полезным может быть также предоставлением помощи женским сетям социальной поддержки, а также проведение тренингов по вопросам, связанным с рисками насилия, и организация программ, повышающих уверенность.