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В Индии коронавирус впервые диагностирован у ребёнка

Просмотров:16 Опубликовано: Сегодня, 14:47
В Индии коронавирус впервые диагностирован у ребёнка
Фото: inform.kz
В индийском штате Керала медики диагностировали коронавирус у трехлетнего ребенка, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на NDTV.

Это первый случай заражения коронавирусом, обнаруженный у ребенка в Индии. Мальчик из штата Керала вместе с родителями путешествовал по Италии и вернулся в Индию в прошлую субботу. Вскоре после приземления семья прошла термический осмотр в аэропорту Кочи. Родители и мальчик содержалась на карантине в местной больнице, где у ребенка развились симптомы и, в конечном итоге, был обнаружен положительный результат на инфекцию.
Помимо этого случая, у 63-летней женщины, которая недавно побывала в Иране, также обнаружен коронавирус. Ее случай стал первым подтвержденным случаем заражения вирусом нового типа на территории Джамму и Кашмира.

На сегодняшний день в Индии зарегистрировано 43 случая заражения COVID-19. По сообщениям представителей Министерства здравоохранения Индии, о еще одном новом случае сообщалось также из Дели и Уттар-Прадеша.

Между тем, Катар временно запретил въезд путешественникам из 14 стран, включая Индию, в качестве меры предосторожности против распространения коронавируса. Коронавирусом уже инфицированы более 100 тысяч людей в более чем 100 странах. Более 3 тысяч человек стали жертвами COVID-19.


Источник: inform.kz
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