Правительство и Нацбанк выступили с обращением

Правительство и Национальный банк выступили с совместным обращением о ситуации на мировом рынке нефти и мерах по обеспечению макроэкономической стабильности, передает Tengrinews.kz.
Заявление было опубликовано на сайтах премьер-министра и Нацбанка.
"Разногласия между странами – основными экспортерами нефти ОПЕК+ по ограничению добычи нефти привело к существенному снижению мировых цен на нефть. 9 марта нефть марки Brent на мировых рынках торгуется в пределах 31-33 долларов за баррель, снизившись более чем на 30 процентов.
В этих условиях правительство и Национальный банк заявляют, что приоритетами проводимой государственной политики остаются обеспечение макроэкономической стабильности и эффективности налогово-бюджетной политики, управление инфляционными процессами и сохранение социальной стабильности в стране", - говорится в обращении.
"Осуществляется регулярный мониторинг складывающейся ситуации на внешних рынках и влияния на экономику Казахстана. Для оперативного принятия и реализации необходимых решений создан Штаб под руководством премьер-министра. Меры бюджетной политики правительства будут направлены на выполнение социальных обязательств в полном объеме. Будут приняты меры по сокращению неприоритетных бюджетных расходов".
"Правительство и местные исполнительные органы особое внимание будут уделять предотвращению необоснованного роста цен, особенно на социально-значимые товары и услуги. Будет обеспечен жесткий контроль за соблюдением трудовых прав граждан, включая недопущение сокращения численности работников и обеспечение своевременной выплаты заработной платы".
"Национальный банк имеет соответствующие ресурсы и будет принимать необходимые шаги по обеспечению стабильности цен путем ужесточения монетарной политики через повышение базовой ставки и проведение адекватной курсовой политики. Данные меры ограничат ускорение инфляции, позволят не допустить чрезмерной волатильности курса национальной валюты".
"Национальный банк для обеспечения стабилизации валютного рынка и обеспечения финансовой стабильности будет проводить необходимые валютные интервенции. Национальный банк располагает достаточным объемом золотовалютных активов, а также необходимыми инструментами, включая регуляторные, для предотвращения спекулятивных операций с обменным курсом тенге. Агентством по регулированию и развитию финансового рынка будут приняты меры по сохранению стабильности на финансовом рынке".
"Правительство и Национальный банк обладают необходимыми ресурсами для минимизации негативных последствий и обеспечения устойчивости социально-экономического развития Казахстана", - подчеркивается в обращении.
Ранее сообщалось, что в большей части обменников Нур-Султана и Алматы перестали продавать доллары. Утром 9 марта цена за доллар в казахстанских обменных пунктах достигала 400 тенге.
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