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Правительство и Нацбанк выступили с обращением

Просмотров:747 Опубликовано: Сегодня, 16:02
Правительство и Нацбанк выступили с обращением
Фото Турар Казангапов ©
Правительство и Национальный банк выступили с совместным обращением о ситуации на мировом рынке нефти и мерах по обеспечению макроэкономической стабильности, передает Tengrinews.kz.

Заявление было опубликовано на сайтах премьер-министра и Нацбанка.

"Разногласия между странами – основными экспортерами нефти ОПЕК+ по ограничению добычи нефти привело к существенному снижению мировых цен на нефть. 9 марта нефть марки Brent на мировых рынках торгуется в пределах 31-33 долларов за баррель, снизившись более чем на 30 процентов.

В этих условиях правительство и Национальный банк заявляют, что приоритетами проводимой государственной политики остаются обеспечение макроэкономической стабильности и эффективности налогово-бюджетной политики, управление инфляционными процессами и сохранение социальной стабильности в стране", - говорится в обращении.

"Осуществляется регулярный мониторинг складывающейся ситуации на внешних рынках и влияния на экономику Казахстана. Для оперативного принятия и реализации необходимых решений создан Штаб под руководством премьер-министра. Меры бюджетной политики правительства будут направлены на выполнение социальных обязательств в полном объеме. Будут приняты меры по сокращению неприоритетных бюджетных расходов".

"Правительство и местные исполнительные органы особое внимание будут уделять предотвращению необоснованного роста цен, особенно на социально-значимые товары и услуги. Будет обеспечен жесткий контроль за соблюдением трудовых прав граждан, включая недопущение сокращения численности работников и обеспечение своевременной выплаты заработной платы".

"Национальный банк имеет соответствующие ресурсы и будет принимать необходимые шаги по обеспечению стабильности цен путем ужесточения монетарной политики через повышение базовой ставки и проведение адекватной курсовой политики. Данные меры ограничат ускорение инфляции, позволят не допустить чрезмерной волатильности курса национальной валюты".

"Национальный банк для обеспечения стабилизации валютного рынка и обеспечения финансовой стабильности будет проводить необходимые валютные интервенции. Национальный банк располагает достаточным объемом золотовалютных активов, а также необходимыми инструментами, включая регуляторные, для предотвращения спекулятивных операций с обменным курсом тенге. Агентством по регулированию и развитию финансового рынка будут приняты меры по сохранению стабильности на финансовом рынке".

"Правительство и Национальный банк обладают необходимыми ресурсами для минимизации негативных последствий и обеспечения устойчивости социально-экономического развития Казахстана", - подчеркивается в обращении.

Ранее сообщалось, что в большей части обменников Нур-Султана и Алматы перестали продавать доллары. Утром 9 марта цена за доллар в казахстанских обменных пунктах достигала 400 тенге.


Источник: tengrinews.kz
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Комментарии ( 4 )

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Ingul (Посетители) Сегодня, 18:37
У меня еще с советских времен есть изделия на которых, в заводских условиях, отштампована цена.
Теперь же цены не меняются, разве что, от направления ветра.
И всегда меняются только в большую сторону.
Кто ни будь объяснит этот феномен?
 
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  • kz1990
 evgmb (Посетители) Сегодня, 18:04
Все наступил крах в Актау. Что теперь за место нефти сосать будем. Думаем...сами
 
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shurik_kz11 (Посетители) Сегодня, 17:33
mer,
без анестезии..
 
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  • Ну Ну
  • мунайши73
  • Сергей Владимиров
  • shurik_kz11
  • 490
  • leo529
 mer (Посетители) Сегодня, 16:49
Ну ну, посмотрим, чем они "накормят" граждан РК в этот раз. И в очередной раз, спасение утопающих, дело рук самих утопающих? Вот так и живём, постояное чувство, что тебя постоянно кто то хочет поиметь, без твоего на то согласия, ко всему ещё в извращённой форме.
 
 

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