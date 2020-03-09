Учёные создали исправляющие дальтонизм контактные линзы

Ученым из Израиля удалось создать контактные линзы, улучшающие различие цветов у людей с дальтонизмом, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Science Alert.
Проблема дальтонизма существует больше сотни лет, однако до сих пор нет способа улучшения чувствительности к цветам, которые человек по причине заболевания не видит. Новая концепция заключается в изготовлении индивидуальных линз, способных корректировать зрение, позволяя человеку вести полноценный образ жизни.
"Проблема с правильным восприятием цвета наблюдаются у восьми процентов жителей Земли. Большинство из них на протяжении многих лет решают ее с помощью специальных очков, однако многие полагают, что контактные линзы - это более эстетично. К счастью, мы смогли такие создать", - поделились исследователи из Тель-Авивского университета Шарон Карепов и Таль Элленбоген.
Для поиска подходящего материала исследователи обратились к метаповерхностям - искусственно изготовленным тонким пленкам, разработанным с определенными оптическими свойствами.
В ходе эксперимента удалось создать линзы, которые бы повышали цветовую чувствительность людей в 10 раз. По словам ученых, это почти соответствует норме. Пока разработка все еще проходит клинические испытания, однако исследователи настроены очень оптимистично и уверены, что скоро контактные линзы для дальтоников появятся в продаже по всему миру.
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