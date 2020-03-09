«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Понедельник, 09 Марта
+5...+9
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 382.05 KZT
  • €1 = 431.49 KZT
  • 1 RUB = 5.61 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Что может подорожать в Казахстане от обвала тенге

Просмотров:4553 Опубликовано: Сегодня, 20:06
Что может подорожать в Казахстане от обвала тенге
Иллюстративное фото
Падение курса тенге, в основном, скажется на стоимости импортной продукции. Подорожание не произойдет одномоментно.

В Казахстане может подорожать бытовая техника, компьютерное оборудование, моющие средства парфюм, чай и кофе. Об этом, как пердает VRK.News, сообщили в общественном объединении по защите прав потребителей "САПА".

Как отметили эксперты "САПА", падение курса тенге, в основном, скажется на стоимости импортной продукции. Прежде всего, может подорожать бытовая техника и компьютерное оборудование.

Так, в августе 2015 года, когда Казахстан перешёл к режиму свободно плавающего тенге, то за неделю ценники на бытовую технику поменялись во всех магазинах крупных городов. Средний рост тогда составил 20%

Под влиянием курса тенге, могут подскочить цены на моющие и туалетные средства, парфюмерию, так как большая часть этой продукции импортная.

Возможно, нас ждет подорожание сахара и растительного масла, так как местные производители перекрывают спрос только на 40-46%. Чай, какао, кофе вырастут в цене.

Понятно, что подорожание не произойдет одномоментно, цены будут повышаться постепенно в течение года.

Между тем напомним, что казахстанские экономисты считают резкий скачок курса доллара временным и необоснованным. Поскольку Нацбанк Казахстана будет пытаться удержать инфляцию, эксперты советуют не поддаваться панике и следовать «безумству толпы».

Напомним, что 9 марта ряд обменников Алматы и Нур-Султана подняли стоимость доллара до 410 тенге. Некоторые пункты закрыли продажу доллара и занимаются лишь скупкой иностранной валюты. Причина скачка доллара кроется в падении мировых цен на нефть почти на треть —до 30 долларов за баррель. Это произошло потому, что участники сделки ОПЕК+ (ОПЕК плюс Россия, Казахстан и Азербайджан) 6 марта в Вене не смогли договориться о снижении объемов добычи. Кроме этого, турбулентность мировой экономики, страдающей от коронавируса, отражается на мировых рынках капитала и товаров.

Отметим, что президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отреагировал на сложившуюся ситуацию и экстренно провел совещание, в ходе которого поручил разработать антикризисный план действий. А правительство страны и Национальный банк выступили с совместным обращением, где сообщили о создании Антикризисного штаба, а также о предпринятых и предпринимаемых мерах по стабилизации экономики Казахстана.


Источник: vrk.news
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 7 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • Маке Алехандэр
 master_kz (Посетители) Сегодня, 22:35
Цитата: Маке Алехандэр
будет уж слишком дешевой нефть - прекратить ее широко продавать

А из нефти можно много чего дорогостоящего производить и реализовывать, хотя, о чем это я, проще же с папками в костюмчиках ходить с умным видом, всю промзону развалили что теперь, свобода-)).
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
ОбывателЪ (Посетители) Сегодня, 21:57
Цитата: kolu411
Всё подорожает! Просто обосновывать подорожание отдельных категорий продукции будут плохой зимой, малым количеством осадков и т.д.

Подорожание и так неизбежно. В Иране посмотри что творится.
В отличие от китайцев, в распоряжении которых находятся значительные материальные, научные, профессиональные и финансовые ресурсы. аятоллы ничего не могут противопоставить эпидемии.

По утверждениям местных эпидемиологов, до 40% жителей Тегерана будет ифицировано коронавирусом к 20 марта.

Прямым результатом описанного коллапса стало начавшееся бегство иранцев в другие государства – Афганистан, Пакистан и Ирак. Вместе с беженцами, само собой разумеется, распространяется и коронавирус.

Каждое утро мы рождаемся вновь. И то, что мы сделаем сегодня, и будет иметь наибольшую важность.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • fitter
 kolu411 (Посетители) Сегодня, 21:43
Что может подорожать в Казахстане от обвала тенге?!

Всё подорожает! Просто обосновывать подорожание отдельных категорий продукции будут плохой зимой, малым количеством осадков и т.д.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +4
  • Рома
  • Маке Алехандэр
  • fitter
  • chelovek
 mer (Посетители) Сегодня, 21:17
Маке Алехандэр,Ну как бы у этих баев богатеев голова давно не болит, слишком большая жировая прокладка у них, а вот нагибать как и раньше, будут они нас с вами. Чем богачее становятся они, тем беднее мы с вами. Капитализм вещь такая, если его не остановить, он пожирает всё на своём пути, алчность делает такие вещи с людьми и народами,то ли ещё будет.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +4
  • Ну Ну
  • Рома
  • Valeriy
  • ЁмоЁ
 Маке Алехандэр (Посетители) Сегодня, 21:08
Сам давно не имею не одного доллара и резко отрицательно отношусь, как к связанными с ним экспорту инфляции так к международным институтам политического диктата . Что же делать следовало бы . Хотя бы СВОИ пищевую перерабатывающую ( птицефабрики консервирование) и другую легкую промышленность,в том числе швейную ( трусы носки майки ), а также обязательно производство стройматериалов, др. своих дешевых товаров широкого потребления, надо развивать . Те отрасли где не требуются больших вложений и ресурсов, в том числе высококвалифицированных кадров .От "равнения строем на доллар " нужно мягко освобождаться , в долгосрочной перспективе отказаться совсем . Хлеб и мясо свое есть в Казахстане , будет уж слишком дешевой нефть - прекратить ее широко продавать , в перспективе может только бензин и продукты глубокой переработки продавать А вообще без паники и надутого мандража , пусть болит голова у тех богатеев баев , которые в ближайшее десятилетие могут свои, сомнительно нажитые " бумажные " состояния потерять

 
 Не поддерживаю Поддерживаю +9
  • Маке Алехандэр
  • mer
  • Рома
  • alixah
  • Valeriy
  • kolu411
  • fitter
  • master_kz
  • ЁмоЁ
 Ну Ну (Посетители) Сегодня, 20:21
Достали уже, вместо того чтобы экономику поднимать, заводы и фабрики строить, даже нпз не могут построить живя в богатой нефтью стране сидят только на нефтяной игле, одни временщики, лишь бы нахапать
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +3
  • mer
  • Рома
  • kolu411
 strana.kz (Посетители) Сегодня, 20:17
Поскольку Нацбанк Казахстана будет пытаться удержать инфляцию, эксперты советуют не поддаваться панике и следовать «безумству толпы».


где-то мы это уже слышали blind

Падение курса тенге,

а в чём причина Опять?
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи

Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика