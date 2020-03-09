Что может подорожать в Казахстане от обвала тенге?!

Падение курса тенге, в основном, скажется на стоимости импортной продукции. Подорожание не произойдет одномоментно.



В Казахстане может подорожать бытовая техника, компьютерное оборудование, моющие средства парфюм, чай и кофе. Об этом, как пердает VRK.News, сообщили в общественном объединении по защите прав потребителей "САПА".



Как отметили эксперты "САПА", падение курса тенге, в основном, скажется на стоимости импортной продукции. Прежде всего, может подорожать бытовая техника и компьютерное оборудование.



Так, в августе 2015 года, когда Казахстан перешёл к режиму свободно плавающего тенге, то за неделю ценники на бытовую технику поменялись во всех магазинах крупных городов. Средний рост тогда составил 20%



Под влиянием курса тенге, могут подскочить цены на моющие и туалетные средства, парфюмерию, так как большая часть этой продукции импортная.



Возможно, нас ждет подорожание сахара и растительного масла, так как местные производители перекрывают спрос только на 40-46%. Чай, какао, кофе вырастут в цене.



Понятно, что подорожание не произойдет одномоментно, цены будут повышаться постепенно в течение года.



Между тем напомним, что казахстанские экономисты считают резкий скачок курса доллара временным и необоснованным. Поскольку Нацбанк Казахстана будет пытаться удержать инфляцию, эксперты советуют не поддаваться панике и следовать «безумству толпы».



Напомним, что 9 марта ряд обменников Алматы и Нур-Султана подняли стоимость доллара до 410 тенге. Некоторые пункты закрыли продажу доллара и занимаются лишь скупкой иностранной валюты. Причина скачка доллара кроется в падении мировых цен на нефть почти на треть —до 30 долларов за баррель. Это произошло потому, что участники сделки ОПЕК+ (ОПЕК плюс Россия, Казахстан и Азербайджан) 6 марта в Вене не смогли договориться о снижении объемов добычи. Кроме этого, турбулентность мировой экономики, страдающей от коронавируса, отражается на мировых рынках капитала и товаров.



Отметим, что президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отреагировал на сложившуюся ситуацию и экстренно провел совещание, в ходе которого поручил разработать антикризисный план действий. А правительство страны и Национальный банк выступили с совместным обращением, где сообщили о создании Антикризисного штаба, а также о предпринятых и предпринимаемых мерах по стабилизации экономики Казахстана.