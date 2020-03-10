Дорожный шум способствует развитию гипертонии и диабета - исследование

Ученые обнаружили, что постоянное воздействие шума автодорог увеличивает вероятность развития сахарного диабета и способствует росту кровяного давления, передает Tengrinews.kz со ссылкой на AHA Journals.



В ходе исследования были проанализированы данные о здоровье более миллиона жителей Канады в возрасте от 35 лет. Оказалось, что с каждым увеличением интенсивности автомобильного шума на 10 децибел шанс заболеть диабетом повышается на 8 процентов, а гипертонией - на 2 процента.



"Эти результаты говорят о том, что постоянное воздействие дорожного шума повышает уровень стрессовых гормонов. Повторяющееся воздействие со временем может способствовать нарушению обмена веществ и развитию резистентности к инсулину", - заключил один из авторов исследования Хонг Чен.



Ученые надеются, что благодаря результатам исследования люди будут учитывать уровень окружающего шума при поиске нового места жительства. А те, кто уже живет в шумном районе, будут минимизировать вред, устанавливая окна с двойным остеклением, добавляя шумопоглощающую изоляцию.



Ранее сообщалось об исследовании ученых в Бостоне, которое показало, что контроль кровяного давления способен продлить жизнь примерно на три года.