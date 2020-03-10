Alma TV сообщило о вынужденном отключении Первого канала

В компании объяснили, почему не желают платить за ретрансляцию по новым тарифам.



Компания Alma TV подтвердила ранее появившуюся в СМИ информацию об отключении абонентам Первого канала и других телеканалов из "Цифрового телесемейства Первого Канала". Почему это произошло, пояснили в пресс-службе кабельного оператора, передает Today.kz.



"Причиной стало очередное требование об увеличении стоимости прав за ретрансляцию со стороны казахстанских представителей "телесемейства Первого", а именно ТОО "ПКВС Казахстан". На протяжении нескольких лет стоимость ретрансляции ежегодно повышалась. Если ранее правообладатель мотивировал это инфляцией или повышением курса доллара, то для продолжения сотрудничества на 2020 год, стоимость была установлена по умолчанию, без предоставления каких-либо обоснований со стороны правообладателя/дистрибутора. Компания не может принять такие условия, поскольку повышение стоимости прав за ретрансляцию непосредственно повлияет на себестоимость услуг телевидения, что отразится на конечном потребителе", - заявили в пресс-службе Alma TV.

В компании считают, что предпосылок к повышению стоимости нет, во-первых, потому что "Первый канал" входит в перечень обязательных общедоступных телеканалов на территории Российской Федерации и распространяется в России без взимания платы за их ретрансляцию.



"Контент Первого канала не является эксклюзивным и доступен бесплатно через Интернет. В ряде стран на постсоветском пространстве операторы платного телевидения ретранслируют каналы семейства на очень лояльных условиях, в отличии от Казахстана. Телевизионная аудитория "Первого канала" падает", - привели аргументы в Alma TV.



Кроме того, в компании недовольны тем, что не могут самостоятельно выбрать телеканалы для ретрансляции.



"Продолжается навязывание принудительного ассортимента телеканалов "Цифрового телесемейства" в пакетном решении", - заявили в пресс-службе.



В Alma TV сообщили о намерении продолжить переговоры с правообладателями о сохранении прежних условий по договорным обязательствам и недопущении роста действующих тарифов для абонентов.



Ранее представитель АО "Первый канал. Всемирная сеть в Казахстане" Ирина Калашникова заявила о том, что абонентов Alma TV отключат от 11 российских телеканалов из-за того, что стороны не пришли к консенсусу при обсуждении контракта на 2020 год.