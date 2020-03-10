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Alma TV сообщило о вынужденном отключении Первого канала

Просмотров:384 Опубликовано: Сегодня, 14:55
Alma TV сообщило о вынужденном отключении Первого канала
Фото из Сети интернет
В компании объяснили, почему не желают платить за ретрансляцию по новым тарифам.

Компания Alma TV подтвердила ранее появившуюся в СМИ информацию об отключении абонентам Первого канала и других телеканалов из "Цифрового телесемейства Первого Канала". Почему это произошло, пояснили в пресс-службе кабельного оператора, передает Today.kz.

"Причиной стало очередное требование об увеличении стоимости прав за ретрансляцию со стороны казахстанских представителей "телесемейства Первого", а именно ТОО "ПКВС Казахстан". На протяжении нескольких лет стоимость ретрансляции ежегодно повышалась. Если ранее правообладатель мотивировал это инфляцией или повышением курса доллара, то для продолжения сотрудничества на 2020 год, стоимость была установлена по умолчанию, без предоставления каких-либо обоснований со стороны правообладателя/дистрибутора. Компания не может принять такие условия, поскольку повышение стоимости прав за ретрансляцию непосредственно повлияет на себестоимость услуг телевидения, что отразится на конечном потребителе", - заявили в пресс-службе Alma TV.
В компании считают, что предпосылок к повышению стоимости нет, во-первых, потому что "Первый канал" входит в перечень обязательных общедоступных телеканалов на территории Российской Федерации и распространяется в России без взимания платы за их ретрансляцию.

"Контент Первого канала не является эксклюзивным и доступен бесплатно через Интернет. В ряде стран на постсоветском пространстве операторы платного телевидения ретранслируют каналы семейства на очень лояльных условиях, в отличии от Казахстана. Телевизионная аудитория "Первого канала" падает", - привели аргументы в Alma TV.

Кроме того, в компании недовольны тем, что не могут самостоятельно выбрать телеканалы для ретрансляции.

"Продолжается навязывание принудительного ассортимента телеканалов "Цифрового телесемейства" в пакетном решении", - заявили в пресс-службе.

В Alma TV сообщили о намерении продолжить переговоры с правообладателями о сохранении прежних условий по договорным обязательствам и недопущении роста действующих тарифов для абонентов.

Ранее представитель АО "Первый канал. Всемирная сеть в Казахстане" Ирина Калашникова заявила о том, что абонентов Alma TV отключат от 11 российских телеканалов из-за того, что стороны не пришли к консенсусу при обсуждении контракта на 2020 год.


Источник: today.kz
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Комментарии ( 5 )

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  • Око
  • уехавший
 skipper (Посетители) Сегодня, 15:50
Давай До Свидания-Алма ТВ✋✋✋✋✋
 
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  • Око
  • уехавший
 ЁмоЁ (Посетители) Сегодня, 15:50
давно ушли от Алма тв, от Казтелекома установили пакет 3 в 1ом, качество трансляции не сравнить, что было... хотя чаще смотрим с компа тв каналы, чем ID TV. bokali
 
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Око (Посетители) Сегодня, 15:42
Как приобрели смарт тв отказались от кабельных каналов полностью. Цифра bravo Напрямую покупаете подписки мегогоу или иви - качетво в мюльон раз лучше и по цене дешевле, плюс все абсолютно цифровые и бонусом миллион фильмов, сериалов, мультфильмов по подписке.

всё вижу
 
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manwyk (Посетители) Сегодня, 15:37
Алма ТВ кабельный или и спутниковый не будет первый канал показывать?Блиин,пришли плохие времена.

Еще не известно,что хуже,извращенный ум или извращенная чувственность.
 
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Человечище (Посетители) Сегодня, 15:30
А что там смотреть, кроме российских каналов?
Всякую дребедень иностранную?
Надо искать какую-то альтернативу этому TV.
 
-1
  • Супер
 Не поддерживаю Поддерживаю +3
  • Аzamat
  • Око
  • arsenal
 12-й регион (Посетители) Сегодня, 15:07
Alma TV

Да вас самих давно пора закрыть! Впрочем,всё к этому и идёт: сейчас фанаты "Первого" уйдут,а потом и остальные рассосутся foo
 
 

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