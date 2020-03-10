Распространение коронавируса зависит от температуры воздуха - исследование

Ученые из Китая установили, что быстрее всего коронавирус распространяется при температуре около 8,72 градуса Цельсия, передает Tengrinews.kz со ссылкой на South China Morning Post.
Исследование основано на данных из 400 городов и регионов Китая. Ученые провели анализ того, как распространялся вирус с 20 января по 4 февраля. Они сопоставляли количество заболевших с температурой воздуха.
Ученые пришли к выводам, что в более теплых странах болезнь распространяется медленнее.
"Вирус очень чувствителен к высокой температуре. Это может мешать его распространению в более теплых странах", - отмечается в исследовании.
В то же время статистика заражения коронавирусом показывает, что распространение вируса возможно в разных условиях - от холодного и сухого климата до тропического, например, как в Сингапуре.
Ученые отмечают, что увеличение температуры с приходом весны и лета не гарантирует снижение темпов заражения. Исследователи подчеркивают, что властям нужно разработать общественные меры по борьбе с эпидемией.
Директор ВОЗ Майк Райан советует не ждать, что эпидемия пройдет сама собой. "Думать, что она исчезнет, как грипп - это ложная надежда... Мы не можем предполагать этого. Доказательств нет", - заявил он.
По последним данным, число зараженных в 110 странах превысило 113 тысяч человек, более четырех тысяч людей умерли.
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