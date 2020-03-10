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Дистанционное обучение в школах могут ввести из-за коронавируса

Просмотров:458 Опубликовано: Сегодня, 17:02
Дистанционное обучение в школах могут ввести из-за коронавируса
Фото из открытых источников
Об этом заявил главный санитарный врач страны.

Министерство образования и науки разработало пакет документов на случай распространения коронавируса в Казахстане. Одно из предложений – дистанционное обучение, передает Today.kz.

"МОН разработал пакет документов, одно из предложений – дистанционное обучение там, где это позволит техсоставляющая. Не только в вузах, колледжах и даже школах", – сказал главный санитарный врач страны Жандарбек Бекшин.

Он напомнил, что и раньше проводилось дистанционное обучение в некоторых вузах.

"Мы не против, это нормальное явление, нужно использовать то, что дают нам современные информационные технологии", –резюмировал он.


Источник: today.kz
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Комментарии ( 1 )

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нашевсе (Посетители) Сегодня, 17:12
Спасибо, главное, чтобы это работало.
 
 

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