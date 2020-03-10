Дистанционное обучение в школах могут ввести из-за коронавируса

Об этом заявил главный санитарный врач страны.



Министерство образования и науки разработало пакет документов на случай распространения коронавируса в Казахстане. Одно из предложений – дистанционное обучение, передает Today.kz.



"МОН разработал пакет документов, одно из предложений – дистанционное обучение там, где это позволит техсоставляющая. Не только в вузах, колледжах и даже школах", – сказал главный санитарный врач страны Жандарбек Бекшин.



Он напомнил, что и раньше проводилось дистанционное обучение в некоторых вузах.



"Мы не против, это нормальное явление, нужно использовать то, что дают нам современные информационные технологии", –резюмировал он.