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Акимам перекроют доступ к формированию госзакупок

Просмотров:129 Опубликовано: Сегодня, 08:10
Акимам перекроют доступ к формированию госзакупок
Фото:elements.envato.com
Акимы не будут принимать участия в процессе формирования государственных закупок. Эта норма вошла в проект поправок в закон, который презентовали в Мажилисе Парламента. Как заявили депутаты, отдельные чиновники превратили госзакупки в собственный бизнес, сообщает Tengrinews.kz со ссылкой на Первый канал "Евразия".

В проекте закона три основных блока – сократить закупки из одного источника, снизить коррупционные риски, усовершенствовать законодательство. Главный принцип – исключить человеческий фактор. Например, приобретать товары дешевле 1 тысячи МРП, а также работы и услуги до 500 МРП предлагают по-новому, через электронный магазин.

Как отметил вице-министр финансов Руслан Бекетаев, в настоящее время на приобретение товаров, работ и услуг затрачивается в среднем около 14 календарных дней и в среднем это занимает до 70 процентов трудовых затрат от всех закупок.

"Исключение данного основания будет компенсировано путем введения нового способа закупок в виде электронного магазина, который позволит приобретать такие товары, работы и услуги на конкурентной основе, в течение 1 рабочего дня. Закуп товаров через электронный магазин предлагается осуществлять посредством веб-портала госзакупок, на примере действующих интернет-магазинов", - пояснил Бекетаев.

В Министерстве финансов намерены создать единый реестр заказчиков и поставщиков. Их надежность будут определять при помощи рейтингов и баллов. За хорошую работу - присваивать очки, а за плохую - отнимать.

"Вот такая ситуация, госзакупки прошли. Все настраиваются на работу. Государственные органы, включая республиканские, местные, своевременно не финансируют, и фирма несет потери. В договоре можно указать штрафы, потери, но они эти потери не компенсируют", - предложил депутат Тургун Сыздыков.

Руслан Бекетаев озвучил предложение исключить возможность "посадить" закупку, пока не предусмотрены деньги: интегрировать бюджет с закупками.

Госорганам, которые выступают в роли заказчиков, также намерены присуждать отрицательные баллы. Более того, негативные отзывы могут стать поводом для проверки.

Также из процессов формирования госзакупок исключат акимов и руководителей центральных государственных органов. Они в идеале должны были служить гарантами исполнения задач, но что-то пошло не так.

"Прямо надо говорить. Они сидят на своих местах по 25-30 лет. Надо покончить с этим! Люди выживают на 70-80 тысяч тенге, а им 70-80 миллионов не хватает. Некоторые чиновники, нельзя сказать, что все, превратили госзакупки в свой бизнес. Акимы отбирают 5-6 подрядчиков из числа приближенных и отдают им госзакупки. А у них даже ресурсов нет, им приходится нанимать субподрядчиков. В итоге госзаказ не выполняется. Хотя у нас есть добросовестные подрядчики, которые могли бы все исполнить, но они-то к акимам не приближены", - заявил депутат Нуртай Сабильянов.

Министерство финансов делает уклон на автоматизацию процессов государственных закупок. Например, программа вскоре сможет самостоятельно выявлять заведомо некорректные лоты, сможет уведомлять пользователей о новшествах через СМС-сообщения. К тому же работать на веб-портале вскоре можно будет с телефона. Мобильная версия будет поддерживать электронную подпись.

Отмечается, что средства на автоматизацию из бюджета выделять не будут. В Министерстве финансов заверили, что только в прошлом году за счет внедрения платности портала заработали 3,5 миллиарда тенге. Не намерены в ведомстве также тратить время и силы и на необоснованные обращения. В прошлом году их было около 26 тысяч. Обжаловать результаты госзакупок можно будет платно, и только в случае, если нарекания обоснованны, заявителю вернут деньги.


Источник: tengrinews.kz
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