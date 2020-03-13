Коронавирус мог проникнуть в Китай из США. Подробности скандала

Директор американского Центра по предупреждению и контролю заболеваний (CDC) Роберт Редфилд признал, что в США обнаружились странные факты.



Американские военные могли занести коронавирус в Ухань. Такое предположение высказал представитель МИД Китая Чжао Лицзянь (Lijian Zhao 赵立坚), сообщает VRK.News



«Будьте откровенными! Опубликуйте свои данные! США должны нам объяснить! Когда в США появился так называемый нулевой пациент? Сколько человек заражены? В какие больницы их привезли?» — говорится в опубликованных китайским дипломатом постах в Twitter.



В первом твите китайского дипломата говорится, что директор американского Центра по предупреждению и контролю заболеваний (CDC) Роберт Редфилд признал, что в США у некоторых людей, которые, как считалось ранее, якобы умерли от гриппа, был обнаружен коронавирус COVID19 при повторном посмертном диагнозе.



В декабре 2019 года китайские власти сообщили о вспышке пневмонии неизвестного происхождения, который позже был идентифицирован как коронавирус нового типа COVID19. Болезнь в течение трех месяцев распространилась по всему миру. Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила о мировой пандемии. По последним данным, общее число зараженных превысило 134 тысяч человек, около пяти тысяч пациентов скончались. Факты заражения людей зафиксированы уже в 127 странах мира.



В Казахстане фактов коронавирусной инфекции не зарегистрировано.



Напомним, с 13 марта в Казахстане вступил в силу запрет на проведение массовых спортивных и культурных и праздничных мероприятий. Такое решение было принято 12 марта правительством страны по поручению президента Касым-Жомарта Токаева для недопущения проникновения и распространения коронавирусной инфекции в Казахстане. Ранее президент заявил об отмене массовых мероприятий в стране в целях безопасности.



Кроме того, в четверг казахстанские власти сообщили, что каникулы школьников начнутся 16 марта и продлятся до 5 апреля. Также вводится запрет экскурсий для школьников за пределы регионов. Одновременно в вузах Казахстана с 16 марта вводится дистанционное обучение.



Ранее сообщалось, что поздно вечером 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила о пандемии коронавируса COVID-19.



На 12 марта (08:15 времени Нур-Султана) в мире 126281 случай заражения коронавирусом нового типа. При этом умерли 4633, а выздоровели уже 68286 человек. Пандемия распространилась в 124 странах.



В Казахстане, по словам главного санитарного врача Жандарбека Бекшина, коронавирус может быть зафиксирован в период с 11 по 16 марта (+одна неделя). Текущий невесёлый прогноз — математическое моделирование ученых.