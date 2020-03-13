Управление образования Нур-Султана рекомендует не посещать детские сады из-за пандемии коронавируса

Родителям советуют оставлять детей дома. Управление образования Нур-Султана опубликовало объявление об усилении мер профилактики коронавируса. В нём ведомство рекомендует родителям не водить детей в дошкольные учреждения.
"Детские сады работают в прежнем режиме, но мы рекомендуем родителям оставлять детей дома", – говорится в объявлении.
В государственных и частных школах с 16 марта по 5 апреля 2020 года объявлены каникулы, на период каникул приостановлена деятельность организаций специального и дополнительного образования. Колледжи и вузы переходят на дистанционное обучение.
11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавируса, в связи с чем на территории Казахстана усилили профилактические меры, в том числе в сфере образования.
Минздрав Казахстана рекомендует придерживаться пяти мер профилактики:
- часто и тщательно мыть руки и лицо с мылом; - использовать спиртовые антисептики для рук; - избегать места массового скопления людей; - избегать контакта с больными людьми; - в случае появления симптомов простудных заболеваний (повышение температуры тела, заложенность носа, кашель, боль в горле) необходимо немедленно вызвать скорую помощь на дом.
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