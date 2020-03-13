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Управление образования Нур-Султана рекомендует не посещать детские сады из-за пандемии коронавируса

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 09:21
Управление образования Нур-Султана рекомендует не посещать детские сады из-за пандемии коронавируса
Фото из Сети интернет
Родителям советуют оставлять детей дома.
Управление образования Нур-Султана опубликовало объявление об усилении мер профилактики коронавируса. В нём ведомство рекомендует родителям не водить детей в дошкольные учреждения.

"Детские сады работают в прежнем режиме, но мы рекомендуем родителям оставлять детей дома", – говорится в объявлении.

В государственных и частных школах с 16 марта по 5 апреля 2020 года объявлены каникулы, на период каникул приостановлена деятельность организаций специального и дополнительного образования. Колледжи и вузы переходят на дистанционное обучение.

11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавируса, в связи с чем на территории Казахстана усилили профилактические меры, в том числе в сфере образования.

Минздрав Казахстана рекомендует придерживаться пяти мер профилактики:

- часто и тщательно мыть руки и лицо с мылом;
- использовать спиртовые антисептики для рук;
- избегать места массового скопления людей;
- избегать контакта с больными людьми;
- в случае появления симптомов простудных заболеваний (повышение температуры тела, заложенность носа, кашель, боль в горле) необходимо немедленно вызвать скорую помощь на дом.


Источник: informburo.kz
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