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Казахстан сократил авиасообщение ещё с 11 странами

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 09:44
Казахстан сократил авиасообщение ещё с 11 странами
Фото из Сети интернет
Пассажирам будет предоставлен полный возврат средств.

Казахстан сократил количество регулярных рейсов в Германию, Великобританию, Нидерланды, Венгрию, Чехию, Польшу, Турцию, Украину, Беларусь, ОАЭ и Грузию, передает LS.

Об этом сообщили в комитете гражданской авиации (КГА). Решение было принято межведомственной комиссией для недопущения возникновения и распространения коронавирусной инфекции в Казахстане.

"В связи с сокращением рейсов, пассажиры, имеющие билеты на отменённые рейсы с 16 марта 2020 года, могут оформить возврат авиабилетов по месту их приобретения", – заявили в КГА.

Пассажиры по всем вопросам могут обращаться в адрес авиакомпаний по следующим номерам:

Turkish Airlines: +7 727 3123250, 51, круглосуточно;
"Белавиа": +7 7172 320241, с 09-00ч. до 19-00ч.;
Fly Dubai: +7 800 070 2833, (звонок бесплатный с мобильного телефона), круглосуточно;
Etihad Airways: +7 800 5556248, круглосуточно;
Pegasus Airlines: +7 705 5558444, круглосуточно;
Uzbekistan Airways: +7 7172 910459, 60; с 9-00ч. до 18-00ч;
"Эйр Астана": +7 7172 584477, +7 727 2444477, +7 702 7024477, круглосуточно;
SCAT: +7 7252 998880, круглосуточно.

Для пассажиров в целях консультации по вопросам отменённых и ограниченных регулярных направлениях в Авиационной администрации Казахстана работает круглосуточный колл-центр по номеру 8 (7172) 64 58 41.


Источник: lsm.kz
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