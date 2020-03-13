Казахстан сократил авиасообщение ещё с 11 странами

Пассажирам будет предоставлен полный возврат средств.



Казахстан сократил количество регулярных рейсов в Германию, Великобританию, Нидерланды, Венгрию, Чехию, Польшу, Турцию, Украину, Беларусь, ОАЭ и Грузию, передает LS.



Об этом сообщили в комитете гражданской авиации (КГА). Решение было принято межведомственной комиссией для недопущения возникновения и распространения коронавирусной инфекции в Казахстане.



"В связи с сокращением рейсов, пассажиры, имеющие билеты на отменённые рейсы с 16 марта 2020 года, могут оформить возврат авиабилетов по месту их приобретения", – заявили в КГА.



Пассажиры по всем вопросам могут обращаться в адрес авиакомпаний по следующим номерам:



Turkish Airlines: +7 727 3123250, 51, круглосуточно;

"Белавиа": +7 7172 320241, с 09-00ч. до 19-00ч.;

Fly Dubai: +7 800 070 2833, (звонок бесплатный с мобильного телефона), круглосуточно;

Etihad Airways: +7 800 5556248, круглосуточно;

Pegasus Airlines: +7 705 5558444, круглосуточно;

Uzbekistan Airways: +7 7172 910459, 60; с 9-00ч. до 18-00ч;

"Эйр Астана": +7 7172 584477, +7 727 2444477, +7 702 7024477, круглосуточно;

SCAT: +7 7252 998880, круглосуточно.



Для пассажиров в целях консультации по вопросам отменённых и ограниченных регулярных направлениях в Авиационной администрации Казахстана работает круглосуточный колл-центр по номеру 8 (7172) 64 58 41.

