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ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Официальный курс доллара вырос ещё на 5 тенге

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 10:32
Официальный курс доллара вырос ещё на 5 тенге
Фото из Сети интернет
На Казахстанской фондовой бирже KASE завершились утренние торги, согласно которым доллар достиг отметки в 405,05 тенге, передает ИА «NewTimes.kz».

По сравнению с данными за 12 марта, американская валюта прибавила 5,32 тенге.

Сегодня утром в обменных пунктах страны цена доллара перешла отметку в 400 тенге.

Между тем, стоимость «черного золота» все еще продолжает падать. Так, цена на нефть марки Brent ускорила падение до $32,52 за баррель (-9,1%).

Сегодня ночью американские индексы закрылись с серьезным падением, обрушившись на 7,9–9,3 процента. К слову, таких обвалов не происходило с 1987 года.

Эксперты считают, что падение цены на нефть значительно скажется на доходах государственного бюджета Казахстана.


Источник: newtimes.kz
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