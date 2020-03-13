Официальный курс доллара вырос ещё на 5 тенге

На Казахстанской фондовой бирже KASE завершились утренние торги, согласно которым доллар достиг отметки в 405,05 тенге, передает ИА «NewTimes.kz».



По сравнению с данными за 12 марта, американская валюта прибавила 5,32 тенге.



Сегодня утром в обменных пунктах страны цена доллара перешла отметку в 400 тенге.



Между тем, стоимость «черного золота» все еще продолжает падать. Так, цена на нефть марки Brent ускорила падение до $32,52 за баррель (-9,1%).



Сегодня ночью американские индексы закрылись с серьезным падением, обрушившись на 7,9–9,3 процента. К слову, таких обвалов не происходило с 1987 года.



Эксперты считают, что падение цены на нефть значительно скажется на доходах государственного бюджета Казахстана.