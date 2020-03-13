Пять тысяч человек без работы: кинопрокатчики обратились к Мамину

Кинопоказчики Казахстана и сервис Ticketon просят отменить приостановление деятельности кинотеатровОбращение было опубликовано в соцсетях в четверг, 12 марта. Выражая признательность за действия правительства в вопросах предотвращения угрозы распространения коронавируса в РК, руководители сетей кинотеатров обозначили по пунктам риски, к которым приведет такое решение.Во-первых, 5000 работников индустрии могут остаться без зарплаты на неопределенный срок. Во-вторых, кинопрокатные организации перестанут выплачивать налоги. В-третьих, у них начнутся неплатежи по кредитам.Четвертым пунктом обращающиеся особо подчеркивают, что президент Касым-Жомарт Токаев дал указание в нынешней ситуации не допустить ущерба для МСБ, а в здесь большие потери грозят целой отрасли. Подобные меры авторы обращения считают бесполезными.Со своей стороны кинопрокатчики обязуются обеспечить дезинфекцию подлокотников в кинотеатрах, ограничение численности зрителей и бесплатные санитайзеры.Под обращением стоит 14 подписей руководителей сетей кинотеатров и билетного сервиса.Комментаторы обращения в большинстве поддерживают кинопрокатчиков.