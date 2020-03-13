«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Пятница, 13 Марта
+12...+11
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 399.24 KZT
  • €1 = 448.95 KZT
  • 1 RUB = 5.31 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Пять тысяч человек без работы: кинопрокатчики обратились к Мамину

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 10:53
Пять тысяч человек без работы: кинопрокатчики обратились к Мамину
Фото из Сети интернет
Кинопоказчики Казахстана и сервис Ticketon просят отменить приостановление деятельности кинотеатров

Обращение было опубликовано в соцсетях в четверг, 12 марта. Выражая признательность за действия правительства в вопросах предотвращения угрозы распространения коронавируса в РК, руководители сетей кинотеатров обозначили по пунктам риски, к которым приведет такое решение.

Во-первых, 5000 работников индустрии могут остаться без зарплаты на неопределенный срок. Во-вторых, кинопрокатные организации перестанут выплачивать налоги. В-третьих, у них начнутся неплатежи по кредитам.

Четвертым пунктом обращающиеся особо подчеркивают, что президент Касым-Жомарт Токаев дал указание в нынешней ситуации не допустить ущерба для МСБ, а в здесь большие потери грозят целой отрасли. Подобные меры авторы обращения считают бесполезными.

Со своей стороны кинопрокатчики обязуются обеспечить дезинфекцию подлокотников в кинотеатрах, ограничение численности зрителей и бесплатные санитайзеры.

Под обращением стоит 14 подписей руководителей сетей кинотеатров и билетного сервиса.



Комментаторы обращения в большинстве поддерживают кинопрокатчиков.


Источник: forbes.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи

Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика