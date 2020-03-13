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Америка поможет Казахстану не допустить коронавируса...миллионом долларов

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 11:27
Америка поможет Казахстану не допустить коронавируса...миллионом долларов
Фото из Сети интернет
Министр здравоохранения Елжан Биртанов встретился с представителями CDC и ЮСАИД.

Правительство США готово выделить 890 тысяч долларов Казахстану для усиления борьбы с коронавирусной инфекцией, передает VRK.News со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения РК.

Как сообщается, правительство США готово выделить стране 890 тысяч долларов для борьбы с коронавирусом, которые будут проведены через партнерские международные организации.

Вопрос финансовой помощи был обсужден 12 марта во время встречи министра здравоохранения Казахстана Елжана Биртанова с директором CDC в Центральной Азии Дэниелом Сингером, с директором департамента здравоохранения ЮСАИД (USAID) Джошуа Карнесом, с главой председательства Международной федерации Общества красного креста и красного полумесяца в Центральной Азии (МФОККиКП) Баярмаа Лунтан и с представителями Странового офиса ВОЗ в РК.

В ходе встречи стороны решили создать совместную проектную команду для реализации приоритетных направлений сотрудничества, такие как инфекционный контроль в медицинских организациях, усиление лабораторных возможностей, лечение клинических случаев согласно протоколов, наблюдение и быстрое реагирование на случаи COVID-19, усиление информационной работы.

В декабре 2019 года китайские власти сообщили о вспышке пневмонии неизвестного происхождения, который позже был идентифицирован как коронавирус нового типа COVID19. Болезнь в течение трех месяцев распространилась по всему миру. Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила о мировой пандемии. По последним данным, общее число зараженных превысило 134 тысяч человек, около пяти тысяч пациентов скончались. Факты заражения лоюдей зафиксированы уже в 127 странах мира.


Источник: vrk.news
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