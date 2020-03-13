Америка поможет Казахстану не допустить коронавируса...миллионом долларов

Министр здравоохранения Елжан Биртанов встретился с представителями CDC и ЮСАИД.
Правительство США готово выделить 890 тысяч долларов Казахстану для усиления борьбы с коронавирусной инфекцией, передает VRK.News со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения РК.
Как сообщается, правительство США готово выделить стране 890 тысяч долларов для борьбы с коронавирусом, которые будут проведены через партнерские международные организации.
Вопрос финансовой помощи был обсужден 12 марта во время встречи министра здравоохранения Казахстана Елжана Биртанова с директором CDC в Центральной Азии Дэниелом Сингером, с директором департамента здравоохранения ЮСАИД (USAID) Джошуа Карнесом, с главой председательства Международной федерации Общества красного креста и красного полумесяца в Центральной Азии (МФОККиКП) Баярмаа Лунтан и с представителями Странового офиса ВОЗ в РК.
В ходе встречи стороны решили создать совместную проектную команду для реализации приоритетных направлений сотрудничества, такие как инфекционный контроль в медицинских организациях, усиление лабораторных возможностей, лечение клинических случаев согласно протоколов, наблюдение и быстрое реагирование на случаи COVID-19, усиление информационной работы.
В декабре 2019 года китайские власти сообщили о вспышке пневмонии неизвестного происхождения, который позже был идентифицирован как коронавирус нового типа COVID19. Болезнь в течение трех месяцев распространилась по всему миру. Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила о мировой пандемии. По последним данным, общее число зараженных превысило 134 тысяч человек, около пяти тысяч пациентов скончались. Факты заражения лоюдей зафиксированы уже в 127 странах мира.
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Оставьте свой комментарий первым.