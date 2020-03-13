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410 тенге за доллар: Как обменники отреагировали на изменения курса нацвалюты

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 15:37
410 тенге за доллар: Как обменники отреагировали на изменения курса нацвалюты
Фото из Сети интернет
Ситуация на валютном рынке нестабильна: доллар продолжает стремительно расти. За сутки он вырос почти на 7 тенге.

В Казахстане доллар подорожал в обменниках до 410 тенге, передает Today.kz. Об этом свидетельствуют данные на сайте kurs.kz.

Самый дорогой курс наблюдается в Шымкенте. Здесь стоимость валюты варьируется от 408 до 410 тенге.

В Нур-Султане (по состоянию на 16.15 часов 13 марта) за 410 тенге доллар продают лишь в одном обменнике. В остальных цена валюты варьируется от 408 до 409 тенге.

В Алматы половина обменников приостановила продажу долларов. В открытых средняя стоимость иностранной валюты 409 тенге.


Источник: today.kz
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