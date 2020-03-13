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Названы продукты для защиты организма от вирусов

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 15:56
Названы продукты для защиты организма от вирусов
Фото из Сети интернет
Cписок возглавил чеснок, который считается природным антибактериальным, антивирусным и привогрибковым средством.

Испанская газета La Vanguardia перечислила продукты, которые способны поддержать работу иммунной системы, передает РИА Новости.

Список возглавил чеснок, который считается природным антибактериальным, антивирусным и противогрибковым средством. За ним следуют миндаль, богатый витамином E, и черника, защищающая дыхательные пути.

Кроме того, врачи рекомендуют включить в рацион бульон из курицы или индейки, который препятствует образованию слизи при простуде, богатый бета-каротином сладкий картофель и содержащую витамины, минералы, антиоксиданты и клетчатку брокколи.

В список попали и грибы, темный шоколад, цитрусовые, гранат, киви, папайя, шпинат, ростки пшеницы, моллюски и устрицы.

Среди специй наиболее полезны для укрепления иммунитета имбирь и куркума, среди напитков — зеленый чай и кефир.


Источник: caravan.kz
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