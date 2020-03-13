Названы продукты для защиты организма от вирусов

Cписок возглавил чеснок, который считается природным антибактериальным, антивирусным и привогрибковым средством.



Испанская газета La Vanguardia перечислила продукты, которые способны поддержать работу иммунной системы, передает РИА Новости.



Список возглавил чеснок, который считается природным антибактериальным, антивирусным и противогрибковым средством. За ним следуют миндаль, богатый витамином E, и черника, защищающая дыхательные пути.



Кроме того, врачи рекомендуют включить в рацион бульон из курицы или индейки, который препятствует образованию слизи при простуде, богатый бета-каротином сладкий картофель и содержащую витамины, минералы, антиоксиданты и клетчатку брокколи.



В список попали и грибы, темный шоколад, цитрусовые, гранат, киви, папайя, шпинат, ростки пшеницы, моллюски и устрицы.



Среди специй наиболее полезны для укрепления иммунитета имбирь и куркума, среди напитков — зеленый чай и кефир.