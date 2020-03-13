Третий случай коронавируса зарегистрирован в Казахстане

Министр здравоохранения Елжан Биртанов сообщил о третьем случае коронавируса в Казахстане, передает корреспондент Tengrinews.kz.



"Поступила информация о положительном тесте еще одного пациента, прибывшего из Милана 12 марта в Нур-Султан. Это женщина", - сообщил Елжан Биртанов.



Ранее министр сообщил, что в случае регистрации в стране коронавируса у правительства есть план "Б". "В случае развития негативных сценариев в рамках плана "Б" могут объявляться определенные решения на уровне населенных пунктов и регионов: могут быть объявлены ЧС природного характера, когда могут быть определенные ограничения для перемещения, передвижения лиц. Пока мы такой угрозы не видим", - сказал тогда Биртанов.



13 марта в Алматы у двоих граждан Казахстана (мужчина 1974 года рождения и женщина 1984 года рождения), прибывших из Германии, выявлены положительные результаты на коронавирусную инфекцию. Пациенты госпитализированы в инфекционный стационар. Клинические симптомы заболевания у лиц с подозрением на коронавирусную инфекцию отсутствуют.



Первый зараженный коронавирусом казахстанец прибыл в Казахстан из Германии 9 марта. 73 пассажира, летевшие вместе с ним, будут найдены и помещены на карантин.



Второй зараженный прибыл 12 марта. 12 человек, которые были вместе с ним, включая экипаж, сразу же помещены на карантин в инфекционный стационар в Алматы.



В случае возникновения вопросов рекомендуется звонить в колл-центр по номеру 1406.