Игровые комнаты в ТРЦ закроют из-за пандемии COVID-19

Глава казахстанского Минздрава объявил, что все игровые комнаты в торгово-развлекательных центрах страны закрыты – делается это для того, чтобы минимизировать риск заражения китайским вирусом среди детей, передает NUR.KZ.
Сегодня Елжан Биртанов рассказал о текущей ситуации по коронавирусу – с его слов в стране зафиксированы первые случаи заражения новым вирусом. В обоих случаях вирус ввозной: заболевшие прибыли к нам из Германии.
В этой связи журналисты попросили главного врача страны рассказать, что делать для того, чтобы не заболеть опасным вирусом, и особенности, это касается детей.
Отвечая на вопрос, министр сообщил, что нужно ограничить все ненужные контакты, особенно детям. Поэтому, с его слов, школьники страны были отправлены на каникулы раньше времени. Отдыхать они будут до 5 апреля, то есть 21 день.
Министр также посоветовал не посещать места массового скопления людей.
Он отметил, что именно по этой причине были закрыты кинотеатры в ТРЦ страны.
«Также закрыли игровые комнаты, поскольку там много путей передачи инфекции, поскольку в близком контакте продолжительное время дети находятся в замкнутом пространстве», - пояснил Биртанов. В этой части он попросил предпринимателей отнестись с понимаем к предпринимаемым властями мерам – все они направлены на защиту здоровья населения.
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