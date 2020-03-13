В Алматы КНБ и полиция ищут около 500 человек, контактировавших с заражёнными коронавирусом, сообщили в акимате мегаполиса.



"Всего определены как контактные 11 340 человек в Алматы, из них найдены 10 852 человека, что составляет 97,2%. Данные не найденных лиц переданы в службу миграции, полицию и КНБ", – рассказали в акимате.



Тестирование проводят в Алматы 3 лаборатории, они выдают результаты в течении 3-4 часов.



"У (инфицированного. – авт.) человека, который прилетел 9 марта из Франкфурта, в самолёте было 68 человек. Мы выяснили, что 4 вылетели в другие страны, 40 уже нашли. Из них 11 человек госпитализированы, остальные на стадии розыска это (24 человека). Завтра к утру найдём всех, чтобы госпитализировать их", – рассказали в акимате Алматы.



Но контактных намного больше, пояснили врачи.



"Мы выясняем, кто в тот день прибыл в аэропорт Алматы. Этот круг расширяется, там может быть не только 68 человек, а больше", – отметили они.



13 марта министр здравоохранения Елжан Биртанов сообщил о первых случаях заболевания коронавирусной инфекцией, зарегистрированных в Казахстане. Заболевшими оказались двое казахстанцев, мужчина и женщина, прибывшие из Германии в Алматы. Сейчас они находятся в инфекционном стационаре. Позже стало известно, что коронавирус также выявили у женщины, прибывшей в Нур-Султан из Милана, и у казахстанца, который находится в Германии.