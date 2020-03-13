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В Алматы КНБ и полиция ищут около 500 человек, контактировавших с заражёнными коронавирусом

Просмотров:824 Опубликовано: Сегодня, 18:47
В Алматы КНБ и полиция ищут около 500 человек, контактировавших с заражёнными коронавирусом
Фото из Сети интернет
В Алматы КНБ и полиция ищут около 500 человек, контактировавших с заражёнными коронавирусом, сообщили в акимате мегаполиса.

"Всего определены как контактные 11 340 человек в Алматы, из них найдены 10 852 человека, что составляет 97,2%. Данные не найденных лиц переданы в службу миграции, полицию и КНБ", – рассказали в акимате.

Тестирование проводят в Алматы 3 лаборатории, они выдают результаты в течении 3-4 часов.

"У (инфицированного. – авт.) человека, который прилетел 9 марта из Франкфурта, в самолёте было 68 человек. Мы выяснили, что 4 вылетели в другие страны, 40 уже нашли. Из них 11 человек госпитализированы, остальные на стадии розыска это (24 человека). Завтра к утру найдём всех, чтобы госпитализировать их", – рассказали в акимате Алматы.

Но контактных намного больше, пояснили врачи.

"Мы выясняем, кто в тот день прибыл в аэропорт Алматы. Этот круг расширяется, там может быть не только 68 человек, а больше", – отметили они.

13 марта министр здравоохранения Елжан Биртанов сообщил о первых случаях заболевания коронавирусной инфекцией, зарегистрированных в Казахстане. Заболевшими оказались двое казахстанцев, мужчина и женщина, прибывшие из Германии в Алматы. Сейчас они находятся в инфекционном стационаре. Позже стало известно, что коронавирус также выявили у женщины, прибывшей в Нур-Султан из Милана, и у казахстанца, который находится в Германии.


Источник: informburo.kz
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Комментарии ( 6 )

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  • leo529
 tolk (Посетители) Сегодня, 21:18
У санитарника и здравника спрашивайте! У них всё под контролем и лействуют они по протоколу.
 
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  • нашевсе
 Барабашка (Посетители) Сегодня, 20:08
 214,
Этот карантин 14 дней отлежались бы,и все,а если они уже заразились,что еще хуже,столько людей пострадает.
 
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  • kz1990
 aalleennaa69 (Посетители) Сегодня, 20:07
Это Казахстан !!! Сколько он денег отмоет на этом короновирусе ???
 
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strana.kz (Посетители) Сегодня, 19:50
нуууу слов нет одни брызги!

Завтра к утру найдём всех, чтобы госпитализировать их


а сколько будет заражено? пока они из искали? blind ДУРДОМ. вообще уже не смешно!

Всего определены как контактные 11 340 человек


как это определили?
 
-2
  • Супер
  • tolk
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214 (Посетители) Сегодня, 19:42
Барабашка,
Для надёжности их вообще усыпить предлагаю, чего мелочиться, дело такое, заразное...
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +4
  • нашевсе
  • strana.kz
  • Empro
  • дорожник
 Барабашка (Посетители) Сегодня, 19:18
***** полный,закрыли бы этих 73 человека на карантин и все,а теперь время упущено,чем они думали раньше?
 
 

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