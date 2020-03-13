В Украине зафиксирована первая смерть от коронавируса

Об этом сообщает специалист по инфекционным заболеваниям Ольга Голубовская на своей странице в Facebook.
У 71-летней пенсионерки из Радомышля Житомирской области заболевание протекало в тяжелой форме.
У женщины диагностировали пневмонию, утром 13 марта у нее начал падать уровень кислорода в крови, после чего врачи приняли решение подключить ее к аппарату искусственной вентиляции легких. Она могла заразиться коронавирусом 3 марта, поцеловав икону в местном замке-музее «Радомысль», где до этого была группа туристов из Италии.
С 12 марта по 3 апреля в Украине действует карантин: закрыты учебные заведения, прекращено авиасообщение с рядом стран, запрещены массовые мероприятия. На данный момент в стране подтвержден один случай коронавируса, однако бывший главный санитарный врач Украины Станислав Протас заявил, что в стране может быть до сотни зараженных коронавирусом, но о них неизвестно из-за проблем с диагностикой. Он отметил, что в Украину ежедневно въезжают до 500 тысяч человек из охваченной вирусом Европы, следовательно, заразиться можно и не покидая пределов страны.
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Оставьте свой комментарий первым.