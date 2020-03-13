В Украине зафиксирована первая смерть от коронавируса

Об этом сообщает специалист по инфекционным заболеваниям Ольга Голубовская на своей странице в Facebook.



У 71-летней пенсионерки из Радомышля Житомирской области заболевание протекало в тяжелой форме.



У женщины диагностировали пневмонию, утром 13 марта у нее начал падать уровень кислорода в крови, после чего врачи приняли решение подключить ее к аппарату искусственной вентиляции легких. Она могла заразиться коронавирусом 3 марта, поцеловав икону в местном замке-музее «Радомысль», где до этого была группа туристов из Италии.



С 12 марта по 3 апреля в Украине действует карантин: закрыты учебные заведения, прекращено авиасообщение с рядом стран, запрещены массовые мероприятия. На данный момент в стране подтвержден один случай коронавируса, однако бывший главный санитарный врач Украины Станислав Протас заявил, что в стране может быть до сотни зараженных коронавирусом, но о них неизвестно из-за проблем с диагностикой. Он отметил, что в Украину ежедневно въезжают до 500 тысяч человек из охваченной вирусом Европы, следовательно, заразиться можно и не покидая пределов страны.