Apple вновь открыла все свои магазины в Китае

Компания Apple объявила о возобновлении работы всех своих 42 магазинов в Китае, которые пришлось закрыть почти на полтора месяца из-за последствий пандемии коронавируса, передает Tengrinews.kz со ссылкой на SCMP.



Представитель компании сообщил, что магазины начали открываться еще на прошлой неделе. К 12 марта открылись 38 из них. Последние четыре возобновили свою работу 13 марта.



Apple стала закрывать свои магазины в Китае в начале февраля из-за вспышки вируса COVID-19. Из-за этого компания была вынуждена скорректировать показатели своей выручки в текущем году, потому что Китай является третьим рынком по величине для фирмы.



Ранее сообщалось о том, что коронавирус в Китае пошёл на спад. Власти Китая подтвердили, что пик коронавируса в стране пройден. Главный эпидемиолог Китая считает, что пандемия вируса COVID-19 может завершиться уже в начале лета.