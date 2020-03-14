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Apple вновь открыла все свои магазины в Китае

Просмотров:133 Опубликовано: Сегодня, 13:21
Apple вновь открыла все свои магазины в Китае
Фото ©REUTERS
Компания Apple объявила о возобновлении работы всех своих 42 магазинов в Китае, которые пришлось закрыть почти на полтора месяца из-за последствий пандемии коронавируса, передает Tengrinews.kz со ссылкой на SCMP.

Представитель компании сообщил, что магазины начали открываться еще на прошлой неделе. К 12 марта открылись 38 из них. Последние четыре возобновили свою работу 13 марта.

Apple стала закрывать свои магазины в Китае в начале февраля из-за вспышки вируса COVID-19. Из-за этого компания была вынуждена скорректировать показатели своей выручки в текущем году, потому что Китай является третьим рынком по величине для фирмы.

Ранее сообщалось о том, что коронавирус в Китае пошёл на спад. Власти Китая подтвердили, что пик коронавируса в стране пройден. Главный эпидемиолог Китая считает, что пандемия вируса COVID-19 может завершиться уже в начале лета.


Источник: tengrinews.kz
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