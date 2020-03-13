Президент Бразилии заразился коронавирусом

Президент Бразилии Жаир Болсонару заразился коронавирусом. Об этом пишет местное издание O Dia, передает Tengrinews.kz со ссылкой на РИА Новости.
По данным издания, результаты первого теста на наличие коронавируса COVID-19 у Болсонару оказались положительными. Официально данная информация пока не подтверждалась.
Отметим, что Болсонару встречался с президентом США Дональдом Трампом 7 марта в поместье Мар-а-Лаго в Палм-Бич. Впоследствии стало известно, что помощник бразильского лидера по связям с общественностью Фабио Вайнгартен, также видевшийся с Трампом в Мар-а-Лаго, заразился вирусом. После этого Болсонару сам сдал тест на коронавирус.
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