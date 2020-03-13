Ещё один казахстанец заболел коронавирусом в Алматы

Об этом сообщил официальный представитель Минздрава Диас Ахметшарип, передает корреспондент Tengrinews.kz.



"Подтвердился четвертый случай заболевшего коронавирусной инфекцией. Это гражданин Казахстана, житель города Алматы 1976 года рождения. Он прилетел на пассажирском самолете из Германии 13 марта", - сообщил он.



По его словам, в данный момент мужчина находится в стационаре в многопрофильном медицинском центре Алматы.



Напомним, министр здравоохранения Елжан Биртанов сообщил, что трое заболевших коронавирусом находятся в Казахстане, один - в Германии.



Ранее сообщалось, что в Алматы у двоих граждан Казахстана (мужчина 1974 года рождения и женщина 1984 года рождения), прибывших из Германии, выявлена коронавирусная инфекция. Первый зараженный коронавирусом казахстанец прибыл в Казахстан из Германии 9 марта. 73 пассажира, летевшие вместе с ним, будут найдены и помещены на карантин. Второй зараженный прибыл 12 марта. 12 человек, которые были вместе с ним, включая экипаж, сразу же помещены на карантин в инфекционный стационар в Алматы.



В Нур-Султане коронавирус подтвержден у казахстанки, прибывшей 12 марта из Милана (Италия) транзитом через Москву.



Кроме того, у отца казахстанского дипломата в Германии нашли симптомы коронавируса. "Подтверждаем, что к одному из наших дипломатов в посольстве Казахстана в Германии родители приехали в гости. Они находились в Европе с частной поездкой. Через несколько дней у отца дипломата были обнаружены симптомы заражения коронавирусом, после чего он был госпитализирован", - сообщили в МИД. Мужчина находится в Германии.