Президент Туркмении посоветовал защищаться от вирусов дымом гармалы

РИА Новости. Президент Туркмении на заседании правительства рекомендовал гражданам защищаться от вирусов старинным народным средством - дымом гармалы.
Туркмены широко используют окуривание дымом гармалы, согласно поверьям, он защищает от болезней.
Бердымухамедов подчеркнул, что на протяжении тысячелетий предки туркмен создали национальные методы противостояния вредным привычкам и профилактики различных инфекционных заболеваний, доказавшие свою эффективность. "Наши мудрые предки твердо следовали традиции: окуривание дымом гармалы во время важных событий, будь то переезд в новый дом, женитьба, а также когда в определенные времена года, когда возникали инфекционные заболевания", - сказал Бердымухамедов. Глава государства отметил, что в настоящее время традиция окуривания дымом гармалы, считающегося священным растением, продолжается. По его словам, дым этого растения препятствует проникновению в организм человека различных вирусов. Туркменский лидер подчеркнул особое значение данной народной традиции, по его мнению, эти меры должны сопровождаться массовой разъяснительной работой.
В Туркменистане не зафиксировано ни одного случая заболевания коронавирусом нового типа.
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