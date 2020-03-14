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Президент Туркмении посоветовал защищаться от вирусов дымом гармалы

Просмотров:57 Опубликовано: Сегодня, 15:39
Президент Туркмении посоветовал защищаться от вирусов дымом гармалы
Фото из Сети интернет
РИА Новости. Президент Туркмении на заседании правительства рекомендовал гражданам защищаться от вирусов старинным народным средством - дымом гармалы.

Туркмены широко используют окуривание дымом гармалы, согласно поверьям, он защищает от болезней.

Бердымухамедов подчеркнул, что на протяжении тысячелетий предки туркмен создали национальные методы противостояния вредным привычкам и профилактики различных инфекционных заболеваний, доказавшие свою эффективность. "Наши мудрые предки твердо следовали традиции: окуривание дымом гармалы во время важных событий, будь то переезд в новый дом, женитьба, а также когда в определенные времена года, когда возникали инфекционные заболевания", - сказал Бердымухамедов.
Глава государства отметил, что в настоящее время традиция окуривания дымом гармалы, считающегося священным растением, продолжается. По его словам, дым этого растения препятствует проникновению в организм человека различных вирусов. Туркменский лидер подчеркнул особое значение данной народной традиции, по его мнению, эти меры должны сопровождаться массовой разъяснительной работой.

В Туркменистане не зафиксировано ни одного случая заболевания коронавирусом нового типа.


Источник: ria.ru
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Комментарии ( 1 )

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ОбывателЪ (Посетители) Сегодня, 15:53
Ведьмина трава, могильник или просто по нашему адраспан и вправду древнейшее антибактериальное и антивирусное средство.

Каждое утро мы рождаемся вновь. И то, что мы сделаем сегодня, и будет иметь наибольшую важность.
 
 

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