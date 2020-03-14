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Кружки и спортшколы в Казахстане закрыты до 5 апреля

Просмотров:16 Опубликовано: Сегодня, 16:01
Кружки и спортшколы в Казахстане закрыты до 5 апреля
Фото из Сети интернет
Учреждения дополнительного образования будут закрыты до 5 апреля. Об этом сообщил министр образования и науки Асхат Аймагамбетов, передает корреспондент Tengrinews.kz.

"Что касается музыкальных, художественных школ, а также детско-юношеских спортивных школ. Туда приходят дети всего города, их очень много, бывают дворцы школьника, которые посещают 10-20 тысяч детей. Мы приняли решение пока до 5 апреля приостановить деятельность", - сказал Аймагамбетов на брифинге СЦК.

Он пояснил, что это касается больших госучреждений.

"Это у нас дворцы школьников большие, крупные, это у нас художественные, музыкальные школы, школы искусств и крупные организации. Туда ходит несколько тысяч наших детей. И очень большая скученность. Что касается каких-то мелких организаций, частного бизнеса, я имею в виду кружки шахмат, "развивайки", мы рекомендуем. Этот вид деятельности нелицензируемый. Мы по ним рекомендуем родителям воздерживаться, так как мы орган, который в том числе, занимается вопросами охраны прав детей, мы рекомендуем родителям в этот период воздержаться от такого рода мероприятий", - пояснил министр.

Он напомнил, что с 16 марта по 5 апреля школьники уходят на каникулы.

"После 5 апреля, если будет необходимость, мы готовы перейти в режим дистанционной работы. Мы также приняли решение, что учителя могут находиться дома и выполнять свою работу. Заработная плата сохранится", - отметил он.


Источник: tengrinews.kz
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