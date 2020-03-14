Полиция перешла на особый режим службы из-за коронавируса в Казахстане

Глава профильного министерства Ерлан Тургумбаев сообщил, что ввиду распространения нового китайского вируса в стране, полицейские перешли на особый режим службы, передает NUR.KZ.



В ходе совещания с рядом начальников МВД, УИС и учебных заведений министерства Ерлан Тургумбаев рассказал о решении перевести полицию на особый режим службы, пишет Polisia.kz.



Он предполагает усиление мер для обеспечения правопорядка и привлечение дополнительных сил полиции и национальной гвардии страны.



Полицейские будут охранять государственные объекты особой важности. Сотрудникам органов внутренних дел запретили выезжать за границу, в том числе в командировки. Также было принято решение об отмене всех массовых мероприятий.



Помимо прочего, сотрудникам правоохранительных органов приказано наладить слаженную работу с управлениями здравоохранения.



Полицейские и военнослужащие уже в данный момент оказывают медикам помощь в организации карантинных мероприятий.