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Полиция перешла на особый режим службы из-за коронавируса в Казахстане

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 16:21
Полиция перешла на особый режим службы из-за коронавируса в Казахстане
Фото из Сети интернет
Глава профильного министерства Ерлан Тургумбаев сообщил, что ввиду распространения нового китайского вируса в стране, полицейские перешли на особый режим службы, передает NUR.KZ.

В ходе совещания с рядом начальников МВД, УИС и учебных заведений министерства Ерлан Тургумбаев рассказал о решении перевести полицию на особый режим службы, пишет Polisia.kz.

Он предполагает усиление мер для обеспечения правопорядка и привлечение дополнительных сил полиции и национальной гвардии страны.

Полицейские будут охранять государственные объекты особой важности. Сотрудникам органов внутренних дел запретили выезжать за границу, в том числе в командировки. Также было принято решение об отмене всех массовых мероприятий.

Помимо прочего, сотрудникам правоохранительных органов приказано наладить слаженную работу с управлениями здравоохранения.

Полицейские и военнослужащие уже в данный момент оказывают медикам помощь в организации карантинных мероприятий.


Источник: nur.kz
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