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Всё равно обречена: в Италии семью на сутки закрыли в доме с коронавирусным трупом

Просмотров:142 Опубликовано: Сегодня, 20:10
Всё равно обречена: в Италии семью на сутки закрыли в доме с коронавирусным трупом
Фото: glavred.info
Врачи не приехали даже осмотреть умершую и отказались забирать тело.

Итальянский актер Лука Францезе, который проживает в Неаполе, провел сутки с умершей от китайского коронавируса сестрой. По его словам, врачи не приехали даже осмотреть умершую и отказались забирать тело.

В своем видеообращении в facebook актер рассказал, что у его 47-летней сестры, страдавшей эпилепсией, проявились симптомами заболевания, вызываемого коронавирусом нового вида. В свою очередь, врачи отказались выехать по вызову, заявив, что женщина все равно обречена.

Родные пытались спасти женщину, но массаж сердца и искусственное дыхание не помогли. Но медики отказались забирать труп, а только взяли пробы на анализ, который и подтвердил COVID-19.

Так, актер, его пожилые родители и еще одна сестра с мужем и детьми вынуждены были находится в доме с умершей. После публикации видео в Сети разразился скандал, после которого приехала бригада медиков в защитной одежде и увезла тело.


Источник: glavred.info
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Комментарии ( 2 )

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aalleennaa69 (Посетители) Сегодня, 20:30
У меня сестра живёт в Германии так она говорит если вы иностранцы приезжаете к нам на лечение в германию с деньгами вас лечат а для нас местных так шолтай болтай , так что везде так
 
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Леська (Посетители) Сегодня, 20:23
Жесть... Видимо не только у нас такое отношение врачей... Очень жаль, что НедоЧеловек становится все больше в этом мире
 
 

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