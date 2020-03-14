Всё равно обречена: в Италии семью на сутки закрыли в доме с коронавирусным трупом

Врачи не приехали даже осмотреть умершую и отказались забирать тело.



Итальянский актер Лука Францезе, который проживает в Неаполе, провел сутки с умершей от китайского коронавируса сестрой. По его словам, врачи не приехали даже осмотреть умершую и отказались забирать тело.



В своем видеообращении в facebook актер рассказал, что у его 47-летней сестры, страдавшей эпилепсией, проявились симптомами заболевания, вызываемого коронавирусом нового вида. В свою очередь, врачи отказались выехать по вызову, заявив, что женщина все равно обречена.



Родные пытались спасти женщину, но массаж сердца и искусственное дыхание не помогли. Но медики отказались забирать труп, а только взяли пробы на анализ, который и подтвердил COVID-19.



Так, актер, его пожилые родители и еще одна сестра с мужем и детьми вынуждены были находится в доме с умершей. После публикации видео в Сети разразился скандал, после которого приехала бригада медиков в защитной одежде и увезла тело.

