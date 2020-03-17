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ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

В медучреждениях Казахстана ввели запрет на фото и видеосъёмку

Просмотров:171 Опубликовано: Сегодня, 12:15
В медучреждениях Казахстана ввели запрет на фото и видеосъёмку
Фото: 24.kz
Это направлено на защиту пациентов.

В Казахстане усилены санитарно-карантинные меры в медицинских организациях, сообщил министр здравоохранения Елжан Биртанов, передает zakon.kz.

С сегодняшнего дня во всех медицинских организациях: это больницы, медико-социальные учреждения, дома престарелых и интернаты, вводится карантин, - сказал Биртанов.
Он уточнил, что запрещено посещение этих объектов, организаций всем, кроме тех, кто там работает.

Это направлено на защиту пациентов. Усиливаются санитарно-карантинные меры. В этих организациях также введен запрет на фото и видеосъемку, - отметил министр.
Биртанов призвал всех сохранять спокойствие.

Эта инфекция контролируемая. Наши медицинские ресурсы подготовлены, - заключил он.


Источник: zakon.kz
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Комментарии ( 4 )

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manwyk (Посетители) Сегодня, 13:03
Ну,если это чтобы не видели,как нарушителям заламывают руки и выпинывают,ладно.

Еще не известно,что хуже,извращенный ум или извращенная чувственность.
 
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Yanis (Посетители) Сегодня, 13:02
Он уточнил, что запрещено посещение этих объектов, организаций всем, кроме тех, кто там работает.

Заболел? Не работаешь в больнице? Тебе туда нельзя!

В этих организациях также введен запрет на фото и видеосъемку

Увидел бардак или беззаконие, захотел зафиксировать такой факт - пройди мимо, не мешай!

Большинство людей готово безмерно трудиться, лишь бы избавиться от необходимости немножко подумать. (Т. Эдисон)
 
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manwyk (Посетители) Сегодня, 13:02
Думаете, будут соблюдать?Охрана неподкупна?

Еще не известно,что хуже,извращенный ум или извращенная чувственность.
 
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Сергей Владимиров (Посетители) Сегодня, 12:56
У них такой склад ума...наверное нужен сторож hammer
 
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  • Сергей Владимиров
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 strana.kz (Посетители) Сегодня, 12:52
чтобы никто не знал о том, что там творится blind
 
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  • strana.kz
  • Сергей Владимиров
  • Neo_454
  • arsenal
 kk13 (Посетители) Сегодня, 12:46
Чтобы не показать БАРДАК в медицине в целом!!! А так У НАС все в АЖУРЕ, мы как всегда готовы ....ну отсутствия экспертной лабораторий это вввррременнно
 
 

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