ЭЦП можно будет получить без похода в ЦОН

Казахстанцы смогут получить ЭЦП без посещения ЦОН, передает Tengrinews.kz.



Об этом на своей странице в Facebook рассказал министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Аскар Жумагалиев. Он призвал всех переходить в онлайн из-за распространения коронавируса.



"80 процентов госуслуг можно получить через интернет, не обращаясь в ЦОН. В срочном порядке госорганы приступают к переводу в онлайн замену паспортов, удостоверений, получение пособий, выплат, и услуг ЗАГС, за которыми казахстанцы часто обращаются в центры. На мобильное приложение будет выведено водительское удостоверение, техпаспорт, свидетельства по актам гражданского состояния, которые вы сможете демонстрировать через смартфон", - написал он.



"Для расширения доступа населения к электронным услугам в ближайшее время будет доступна возможность получения ЭЦП без посещения ЦОН. Этот вопрос мы уже согласовали с заинтересованными госорганами. Параллельно мы усиливаем работу кол-центра 1414 и сервисов электронного правительства, чтобы вы могли получать услуги онлайн бесперебойно", - подчеркнул Аскар Жумагалиев.