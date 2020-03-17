ЭЦП можно будет получить без похода в ЦОН

Казахстанцы смогут получить ЭЦП без посещения ЦОН, передает Tengrinews.kz.
Об этом на своей странице в Facebook рассказал министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Аскар Жумагалиев. Он призвал всех переходить в онлайн из-за распространения коронавируса.
"80 процентов госуслуг можно получить через интернет, не обращаясь в ЦОН. В срочном порядке госорганы приступают к переводу в онлайн замену паспортов, удостоверений, получение пособий, выплат, и услуг ЗАГС, за которыми казахстанцы часто обращаются в центры. На мобильное приложение будет выведено водительское удостоверение, техпаспорт, свидетельства по актам гражданского состояния, которые вы сможете демонстрировать через смартфон", - написал он.
"Для расширения доступа населения к электронным услугам в ближайшее время будет доступна возможность получения ЭЦП без посещения ЦОН. Этот вопрос мы уже согласовали с заинтересованными госорганами. Параллельно мы усиливаем работу кол-центра 1414 и сервисов электронного правительства, чтобы вы могли получать услуги онлайн бесперебойно", - подчеркнул Аскар Жумагалиев.
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