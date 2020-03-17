КАЗИНФОРМ - В Узбекистане количество заражённых коронавирусом достигло 10 человек, передаёт собственный корреспондент МИА «Казинформ».



По данным пресс-службы Минздрава Узбекистана, коронавирус выявили еще у двоих граждан страны. В частности, вирус был обнаружен у супруги гражданина, который прилетел из Турции в Узбекистан 15 марта.



Также инфекция выявлена у другого узбекистанца. Таким образом, общее количество заражённых в Узбекистане достигло 10 человек.



Напомним, первая пациентка с признаками коронавирусной инфекции была выявлена 15 марта. Позже число случаев заражения коронавирусом в Узбекистане выросло до восьми. Вирус обнаружен троих родственников первой пациентки, а также двух ее детей.



Кроме того, был подтверждён коронавирус у граждан Узбекистана, которые прибыли 14 и 15 марта из Великобритании и Турции соответственно.

