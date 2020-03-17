Режим карантина введён в Нур-Султане и Алматы

Госкомиссия по обеспечению режима ЧП при Президенте РК ввела режим карантина в городах Нур-Султане и Алматы с 19 марта, передает zakon.kz.
Под председательством премьер-министра Аскара Мамина проведено заседание Государственной комиссии по обеспечению режима чрезвычайного положения при Президенте РК.
О санитарно-эпидемиологической ситуации и обстановке в городах Нур-Султане и Алматы доложили министр здравоохранения Елжан Биртанов, заместитель премьер-министра Ералы Тугжанов, акимы Нур-Султана Алтай Кульгинов и Алматы Бакытжан Сагинтаев, министры обороны Нурлан Ермекбаев и внутренних дел Ерлан Тургумбаев, а также заместитель руководителя Администрации Президента РК Малик Мурзалин.
С учетом осложнившейся ситуации с распространением COVID-19 в городах Нур-Султане и Алматы, а также в целях предупреждения распространения коронавируса в другие города Казахстана, Государственная комиссия приняла решение о введении дополнительных ограничительных, профилактических и противоэпидемиологических мер в городах Нур-Султане и Алматы, сообщается на сайте премьер-министра. Вводимые с 00.00 час. 19 марта меры предусматривают:
- введение карантина и осуществление масштабных санитарно-противоэпидемических мероприятий;
- установление периметра карантинной зоны и определение пунктов въезда/выезда из нее;
- ограничение на передвижение людей, а также въезд/выезд транспортных средств;
- обеспечение бесперебойной работы специальных лечебных учреждений по трем категориям: для зараженных, подозреваемых на инфекцию, карантинных;
- определение секторов территории городов и их границ для ограничения перемещения граждан, оптимальные для организации снабжения населения продовольствием и функционирования системы жизнеобеспечения;
- приостановление либо ограничение в дневное и прекращение в ночное время движения общественного транспорта;
- приостановление работы непродовольственных торговых рынков, крупных ТРЦ и торговых домов за исключением находящихся в них объектов по реализации продуктов питания и лекарственных средств;
- установление нового режима работы объектов общественного питания по принципу "доставки до клиентов", с усилением санитарно-противоэпидемиологических мер;
- реорганизация режима работы ЦОНов;
- определение ежесуточной потребности населения карантинных зон и каждого из секторов в продуктах питания, медикаментах, предметах жизнеобеспечения и товарах первой необходимости;
- определение для каждого из секторов карантинной зоны центров торговли и обеспечения продуктами питания и товарами первой необходимости с учетом минимизации движения общественного транспорта;
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