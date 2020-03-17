13 сотрудников «КазМунайГаза» на карантине

13 сотрудников "КазМунайГаза" находятся на карантине, передает корреспондент Tengrinews.kz.



"Мы приняли меры на исключение большого количества личных контактов. Поэтому с 16 марта не менее 50 процентов административных работников перевели на дистанционную форму работы с обязательной ротацией каждые 14 дней", - рассказал управляющий директор по охране труда и окружающей среды АО "НК "КазМунайГаз" Кайрат Сактаганов.



По его словам, преимущественное право на удаленный доступ имеют работники предпенсионного возраста, работники с хроническими заболеваниями, беременные женщины, многодетные матери и женщины, имеющие детей в возрасте до трех лет, либо одинокие матери, воспитывающие детей в возрасте до 14 лет.



"На данный момент сотрудников, зараженных коронавирусной инфекцией, не выявлено. Есть сотрудники на карантине, 13 человек. Четверо - в стационаре, и девять - на домашнем карантине", - сообщил он.



Ранее сообщалось, что у двух сотрудников центрального аппарата "КазМунайГаза" заподозрили коронавирус.