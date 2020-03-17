Пропуск грузов в Казахстан будет проводиться по-новому

Казахстан увеличил список стран, не благополучных по коронавирусу.



В Комитете национальной безопасности сообщили, что при въезде в Казахстан пропуск грузов из стран категорий 1А и 1Б будет проводиться при условии замены водителя в пункте пропуска, передает zakon.kz.



- Решением Межведомственной комиссии при Правительстве Казахстана внесены следующие изменения: при прибытии в пункт пропуска для взъезда на территорию Казахстана (в том числе транзитного следования) водителей из стран категории 1А и 1Б, а также водителей других государств, пребывавших последние 15 суток в странах категории 1А и 1Б, пропуск грузов допускается при условии замены водителя на территории автомобильного пункта пропуска с соблюдением карантинных и санитарно-эпидемиологических норм, либо с заменой на казахстанские тягачи, - говорится в сообщении.