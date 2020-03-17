Владельца клуба привлекли к ответственности в Караганде из-за концерта во время карантина

В Караганде в ночном клубе проходил концерт рок-группы из Российской Федерации.
На него собралось порядка 60 человек. После профилактической беседы мероприятие было отменено, и посетители разошлись. Напоминаем, что в Казахстане с 16 марта действует режим ЧП из-за пандемии коронавируса, сообщает Polisia.kz.
В связи с этим был введен ряд ограничений. Запрещается проведение любых досуговых мероприятий с числом участников более 50 человек.
Сотрудниками полиции совместно с представителями акимата города установлена 39-летняя владелица ночного клуба и 36-летний руководитель рок-группы. Данный факт зарегистрирован в Центральном отделе полиции УП города Караганды.
В отношении владелицы заведения составлен административный протокол по ст. 476 п.3 КРКоАП “Нарушение режима чрезвычайного положения”, и решением специализированного межрайонного административного суда она привлечена к административной ответственности в виде штрафа на сумму 26 510 тенге
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