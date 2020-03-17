Ещё одного заразившегося коронавирусом выявили в Нур-Султане

В Нур-Султане выявили ещё один случай заражения смертельно опасной болезнью - коронавирусом. Ранее в стране было госпитализировано с данным диагнозом 32 человека, теперь показатель увеличился до 33, передает NUR.KZ.



О ещё одном инфицированном сообщили в Минздраве республики.



Напомним, ранее стало известно, что в столице, а также в Алматы 19 марта будет введен режим карантина. Это значит, что в оба мегаполиса будет ограничен въезд, а также будет запрещен выезд.



Помимо этого, будут усилены санэпидемиологические меры. Так, в Алматы будут мыть улицы и тротуары города.



Ранее днем стало известно о 5 новых случаях заражения. Четверо человек с диагнозом коронавирус были диагностированы в Алматы и 1 - в Нур-Султане.



Градоначальники обоих мегаполисов уже выступили с официальным заявлением перед народом. Алтай Кульгинов и Бакытжан Сагинтаев призвали не поддаваться панике.