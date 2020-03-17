«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Среда, 18 Марта
+5...+4
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 435.85 KZT
  • €1 = 483.44 KZT
  • 1 RUB = 5.84 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Единую цену на маски установят в Казахстане

Просмотров:1640 Опубликовано: Вчера, 20:02
Единую цену на маски установят в Казахстане
Фото: elements.envato.com
Единую цену на маски установят в Казахстане. Об этом сообщил министр здравоохранения Елжан Биртанов, передает корреспондент Tengrinews.kz.

"Мы приняли решение установить предельную цену, и сегодня государственная комиссия поддержала решение об ужесточении ответственности за спекуляцию масками, в том числе в Интернете. Сейчас над этим ведется работа, я думаю, что в ближайшие дни мы зафиксируем. Соответствующие полномочия у государственной комиссии по предельным ценам на жизненно важные товары есть. Мы не можем маски заставлять продавать по низкой себестоимости тогда, как на "черном рынке" они в два раза дороже стоят. Поэтому мы установим единую и справедливую цену, но любая спекуляция будет жестко караться от больших штрафов до уголовной ответственности. Сейчас вместе с юристами правительства это рассматриваем", - сказал министр здравоохранения Елжан Биртанов в эфире "Первого канала Евразия".

По его словам, необходимости носить маски не было. "Мы об этом много говорили, что не надо покупать. А что вышло, люди выкупили, начали торговать, находим сейчас склады с этими масками. Мы обнаружили маски на границе, когда пытались их вывезти, но мы ввели запрет и они их бросили там.

Мы признаем, что есть проблема с масками, потому что сейчас они нужны, когда вы идете в коллектив, на работу, туда, где есть потенциально больные. Если человек сидит дома на карантине, то ему они не нужны. Вдвое нарастили производство, запустили швейные цеха. Потребность в масках будет сниматься. Сейчас службы еще присоединяются - мы должны их обеспечить", - сказал министр.

В стране подтверждено 33 случая регистрации коронавируса, из них в Алматы - 15 случаев, в Нур-Султане - 18 случаев. 33-ей пациенткой оказалась девушка 1983 года рождения. Она обратилась за помощью самостоятельно. Девушка госпитализирована в стационар в Нур-Султане.

Из-за распространения коронавируса ввели карантин в Нур-Султане и Алматы.

Сообщается, что с учетом осложнившейся ситуации с распространением COVID-19 в Нур-Султане и Алматы, а также в целях предупреждения распространения коронавируса в другие города Казахстана, государственная комиссия решила ввести дополнительные меры в двух мегаполисах.

Вводимые с 00:00 часов 19 марта меры предусматривают:

- введение карантина и осуществление масштабных санитарно-противоэпидемических мероприятий;

- установление периметра карантинной зоны и определение пунктов въезда/выезда из нее;

- ограничение на передвижение людей, а также въезд/выезд транспортных средств;

- обеспечение бесперебойной работы специальных лечебных учреждений по трем категориям: для зараженных, подозреваемых на инфекцию, карантинных;

- определение секторов территории городов и их границ для ограничения перемещения граждан, оптимальных для организации снабжения населения продовольствием и функционирования системы жизнеобеспечения;

- приостановление либо ограничение в дневное и прекращение в ночное время движения общественного транспорта;

- приостановление работы непродовольственных торговых рынков, крупных ТРЦ и торговых домов за исключением находящихся в них объектов по реализации продуктов питания и лекарственных средств;

- установление нового режима работы объектов общественного питания по принципу "доставки до клиентов", с усилением санитарно-противоэпидемиологических мер;

- реорганизация режима работы ЦОНов;

- определение ежесуточной потребности населения карантинных зон и каждого из секторов в продуктах питания, медикаментах, предметах жизнеобеспечения и товарах первой необходимости;

- определение для каждого из секторов карантинной зоны центров торговли, обеспечения продуктами питания и товарами первой необходимости с учетом минимизации движения общественного транспорта;

- другие меры организационного характера.


Источник: tengrinews.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 5 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
Beluy (Посетители) Вчера, 23:50
Им это потом, сверху аукнится
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
justice4 (Посетители) Вчера, 23:47
Скажите это МАРКЕТУ ДАНЕ, который продаёт маски прям на кассе по 200т. Причём отсчитывает их руками после
денежных купюр.

Скажите это маркету Дана,который продаёт маски на кассе по 200т. Причём отсчитывая их руками как денежные купюры.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
manwyk (Посетители) Вчера, 22:37
Ждём маски.

Еще не известно,что хуже,извращенный ум или извращенная чувственность.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • arsenal
 mer (Посетители) Вчера, 21:28
Аптеки просто жируют.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +2
  • DAD
  • Neo_454
 markus (Посетители) Вчера, 21:18
Ingul,они это решение с 2015 года планировали принять. Спустя 4 года приняли,и что изменилось? Ничего... Цены как росли на лекарства так и растут.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +3
  • DAD
  • arsenal
  • Neo_454
 Ingul (Посетители) Вчера, 21:10
Более года прошло с тех пор, как принято было решение контролировать цены на лекарства в аптеках.
Если сегодня сплошной беспредел в этой сфере, то можно думать, что те, кто должен контролировать в доле.
Ворон ворону глаз не выклюнет.
Вот так и живем. Спасибо за заботу!
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи

Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика