Единую цену на маски установят в Казахстане. Об этом сообщил министр здравоохранения Елжан Биртанов, передает корреспондент Tengrinews.kz.



"Мы приняли решение установить предельную цену, и сегодня государственная комиссия поддержала решение об ужесточении ответственности за спекуляцию масками, в том числе в Интернете. Сейчас над этим ведется работа, я думаю, что в ближайшие дни мы зафиксируем. Соответствующие полномочия у государственной комиссии по предельным ценам на жизненно важные товары есть. Мы не можем маски заставлять продавать по низкой себестоимости тогда, как на "черном рынке" они в два раза дороже стоят. Поэтому мы установим единую и справедливую цену, но любая спекуляция будет жестко караться от больших штрафов до уголовной ответственности. Сейчас вместе с юристами правительства это рассматриваем", - сказал министр здравоохранения Елжан Биртанов в эфире "Первого канала Евразия".



По его словам, необходимости носить маски не было. "Мы об этом много говорили, что не надо покупать. А что вышло, люди выкупили, начали торговать, находим сейчас склады с этими масками. Мы обнаружили маски на границе, когда пытались их вывезти, но мы ввели запрет и они их бросили там.



Мы признаем, что есть проблема с масками, потому что сейчас они нужны, когда вы идете в коллектив, на работу, туда, где есть потенциально больные. Если человек сидит дома на карантине, то ему они не нужны. Вдвое нарастили производство, запустили швейные цеха. Потребность в масках будет сниматься. Сейчас службы еще присоединяются - мы должны их обеспечить", - сказал министр.



В стране подтверждено 33 случая регистрации коронавируса, из них в Алматы - 15 случаев, в Нур-Султане - 18 случаев. 33-ей пациенткой оказалась девушка 1983 года рождения. Она обратилась за помощью самостоятельно. Девушка госпитализирована в стационар в Нур-Султане.



Из-за распространения коронавируса ввели карантин в Нур-Султане и Алматы.



Сообщается, что с учетом осложнившейся ситуации с распространением COVID-19 в Нур-Султане и Алматы, а также в целях предупреждения распространения коронавируса в другие города Казахстана, государственная комиссия решила ввести дополнительные меры в двух мегаполисах.



Вводимые с 00:00 часов 19 марта меры предусматривают:



- введение карантина и осуществление масштабных санитарно-противоэпидемических мероприятий;



- установление периметра карантинной зоны и определение пунктов въезда/выезда из нее;



- ограничение на передвижение людей, а также въезд/выезд транспортных средств;



- обеспечение бесперебойной работы специальных лечебных учреждений по трем категориям: для зараженных, подозреваемых на инфекцию, карантинных;



- определение секторов территории городов и их границ для ограничения перемещения граждан, оптимальных для организации снабжения населения продовольствием и функционирования системы жизнеобеспечения;



- приостановление либо ограничение в дневное и прекращение в ночное время движения общественного транспорта;



- приостановление работы непродовольственных торговых рынков, крупных ТРЦ и торговых домов за исключением находящихся в них объектов по реализации продуктов питания и лекарственных средств;



- установление нового режима работы объектов общественного питания по принципу "доставки до клиентов", с усилением санитарно-противоэпидемиологических мер;



- реорганизация режима работы ЦОНов;



- определение ежесуточной потребности населения карантинных зон и каждого из секторов в продуктах питания, медикаментах, предметах жизнеобеспечения и товарах первой необходимости;



- определение для каждого из секторов карантинной зоны центров торговли, обеспечения продуктами питания и товарами первой необходимости с учетом минимизации движения общественного транспорта;



- другие меры организационного характера.