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Учёные определили наиболее уязвимую для коронавируса группу крови

Просмотров:1164 Опубликовано: Вчера, 20:32
Учёные определили наиболее уязвимую для коронавируса группу крови
Так выглядит коронавирус в электронном микроскопе. © Reuters
Группа китайских ученых провела исследование, чтобы выявить, существует ли связь между группой крови пациентов и их восприимчивостью к новому типу коронавируса, сообщает РИА Новости.

Ученые взяли образцы анализов 2173 пациентов трех больниц из Уханя и Шэньчжэня, у которых был подтвержден COVID-19. Из них 206 образцов принадлежали скончавшимся от коронавируса людям.

Сначала ученые исследовали контрольную группу из 3694 здоровых жителей Уханя и выяснили, что среди них 33,84 процента - с I группой крови, 32,16 процента - со II, 24,90 процента - с III, 9,10 процента - с IV.

Тесты 1775 зараженных пациентов больницы "Цзиньиньтань" (в том числе 206 скончавшихся) показали, что 25,80 процента были с I группой крови, 37,75 процента - со II, 26,42 процента - с III, 10,03 процента - с IV.

Аналогичные результаты показали и исследования еще 398 пациентов из другой больницы Уханя и больницы в Шэньчжэне.

Итогом исследования стал вывод, что восприимчивость к COVID-19 в определенной степени зависит от группы крови: для людей со II группой крови он несколько опаснее, чем для остальных.

Статья китайских ученых опубликована на сайте предпринтов медицинских исследований Medrxiv.


Источник: tengrinews.kz
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Комментарии ( 1 )

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manwyk (Посетители) Вчера, 22:34
Вторая группа скорей всего восприимчива ко всем ОРЗ и ОРВИ.В том числе и корновирусу.

Еще не известно,что хуже,извращенный ум или извращенная чувственность.
 
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ОбывателЪ (Посетители) Вчера, 20:49
У казахов больший процент третья группа крови..
Японцы дали краткую характеристику каждой группе крови. Первую группу они назвали "Охотник", вторую – "Землепашец", третью – "Кочевник" и, наконец, четвертую – "Загадка". Именно в таком хронологическом порядке группы крови и возникали. Когда человек перестал заниматься охотой и начал выращивать хлеб, появилась вторая группа крови, когда стал пасти скот – возникла третья. А вот четвертая группа крови возникла всего тысячу лет назад.

Каждое утро мы рождаемся вновь. И то, что мы сделаем сегодня, и будет иметь наибольшую важность.
 
 

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