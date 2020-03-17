Учёные определили наиболее уязвимую для коронавируса группу крови

Группа китайских ученых провела исследование, чтобы выявить, существует ли связь между группой крови пациентов и их восприимчивостью к новому типу коронавируса, сообщает РИА Новости.
Ученые взяли образцы анализов 2173 пациентов трех больниц из Уханя и Шэньчжэня, у которых был подтвержден COVID-19. Из них 206 образцов принадлежали скончавшимся от коронавируса людям.
Сначала ученые исследовали контрольную группу из 3694 здоровых жителей Уханя и выяснили, что среди них 33,84 процента - с I группой крови, 32,16 процента - со II, 24,90 процента - с III, 9,10 процента - с IV.
Тесты 1775 зараженных пациентов больницы "Цзиньиньтань" (в том числе 206 скончавшихся) показали, что 25,80 процента были с I группой крови, 37,75 процента - со II, 26,42 процента - с III, 10,03 процента - с IV.
Аналогичные результаты показали и исследования еще 398 пациентов из другой больницы Уханя и больницы в Шэньчжэне.
Итогом исследования стал вывод, что восприимчивость к COVID-19 в определенной степени зависит от группы крови: для людей со II группой крови он несколько опаснее, чем для остальных.
Статья китайских ученых опубликована на сайте предпринтов медицинских исследований Medrxiv.
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