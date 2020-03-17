Когда распространение коронавируса может пойти на спад в Казахстане

Министр здравоохранения Елжан Биртанов рассказал, когда распространение коронавируса в Казахстане может пойти на спад, передает корреспондент Tengrinews.kz.



"Наверное, всех интересует, как долго это протянется. Можно сказать, никто не знает, но все-таки мы видим, как другие страны проходят. Если взять наиболее на сегодняшний день успешный кейс, это кейс Южной Кореи, когда мы видим, что за две недели они дошли до пика и потом начали спускаться. В Китае это было три недели", - сказал Елжан Биртанов в интервью на "Первом канале Евразия".



По его словам, спад распространения и стабилизация ситуации может начаться через 3-3,5 недели.



"Мы сегодня уже видим европейские страны, (...) мы ежедневно мониторим и видим, что за 3 - 3,5 недели идет стабилизация. Карантинные меры дают свой эффект. Поэтому карантин важно не начать рано, но и важно не начать поздно. Поэтому мы считаем, что карантинные меры в двух городах абсолютно своевременно были внедрены, даже немного с опережением. Как вы знаете, в Европе карантинные меры вводились очень поздно. За это очень много критики было. Соответственно, масштаб заболевания был гораздо больше", - сказал глава Минздрава.