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Когда распространение коронавируса может пойти на спад в Казахстане

Просмотров:657 Опубликовано: Вчера, 23:06
Когда распространение коронавируса может пойти на спад в Казахстане
Фото из Сети интернет
Министр здравоохранения Елжан Биртанов рассказал, когда распространение коронавируса в Казахстане может пойти на спад, передает корреспондент Tengrinews.kz.

"Наверное, всех интересует, как долго это протянется. Можно сказать, никто не знает, но все-таки мы видим, как другие страны проходят. Если взять наиболее на сегодняшний день успешный кейс, это кейс Южной Кореи, когда мы видим, что за две недели они дошли до пика и потом начали спускаться. В Китае это было три недели", - сказал Елжан Биртанов в интервью на "Первом канале Евразия".

По его словам, спад распространения и стабилизация ситуации может начаться через 3-3,5 недели.

"Мы сегодня уже видим европейские страны, (...) мы ежедневно мониторим и видим, что за 3 - 3,5 недели идет стабилизация. Карантинные меры дают свой эффект. Поэтому карантин важно не начать рано, но и важно не начать поздно. Поэтому мы считаем, что карантинные меры в двух городах абсолютно своевременно были внедрены, даже немного с опережением. Как вы знаете, в Европе карантинные меры вводились очень поздно. За это очень много критики было. Соответственно, масштаб заболевания был гораздо больше", - сказал глава Минздрава.


Источник: tengrinews.kz
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Комментарии ( 4 )

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Neo_454 (Посетители) Сегодня, 00:37
это кейс Южной Кореи, когда мы видим, что за две недели они дошли до пика и потом начали спускаться. В Китае это было три недели
А это ничто, что Южная Корея и Китай относятся к ведущим экономикам мира?
 
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saktau (Посетители) Сегодня, 00:01
котировки на биржах пошли вверх. по моему действительно идет на спад. в китае вообще уже практический нет.
 
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Beluy (Посетители) Вчера, 23:47
mer, А ведь сказал, как в лужу ***, ну как в видео про коронавирус. И вот скоро, но точно будет, а там посмотрим когда
 
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  • DAD
 mer (Посетители) Вчера, 23:04
Поэтому карантин важно не начать рано, но и важно не начать поздно. Эпично,да уж applause
 
 

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