Когда распространение коронавируса может пойти на спад в Казахстане

Министр здравоохранения Елжан Биртанов рассказал, когда распространение коронавируса в Казахстане может пойти на спад, передает корреспондент Tengrinews.kz.
"Наверное, всех интересует, как долго это протянется. Можно сказать, никто не знает, но все-таки мы видим, как другие страны проходят. Если взять наиболее на сегодняшний день успешный кейс, это кейс Южной Кореи, когда мы видим, что за две недели они дошли до пика и потом начали спускаться. В Китае это было три недели", - сказал Елжан Биртанов в интервью на "Первом канале Евразия".
По его словам, спад распространения и стабилизация ситуации может начаться через 3-3,5 недели.
"Мы сегодня уже видим европейские страны, (...) мы ежедневно мониторим и видим, что за 3 - 3,5 недели идет стабилизация. Карантинные меры дают свой эффект. Поэтому карантин важно не начать рано, но и важно не начать поздно. Поэтому мы считаем, что карантинные меры в двух городах абсолютно своевременно были внедрены, даже немного с опережением. Как вы знаете, в Европе карантинные меры вводились очень поздно. За это очень много критики было. Соответственно, масштаб заболевания был гораздо больше", - сказал глава Минздрава.
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz