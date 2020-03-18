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«Самрук-Қазына» упростил доступ казахстанских предпринимателей к закупкам

Просмотров:181 Опубликовано: Сегодня, 08:29
«Самрук-Қазына» упростил доступ казахстанских предпринимателей к закупкам
Фото: АО «ФНБ «Самрук-Қазына»
Фонд расширяет возможности участия отечественных товаропроизводителей в закупках, не ограничиваясь наличием сертификатов (СТ-КЗ, индустриальные сертификаты).

В рамках реализации указа главы государства по стабилизации экономики на сегодняшнем заседании правления АО «ФНБ «Самрук-Қазына» приняты решения, направленные на поддержку казахстанских предпринимателей, передает zakon.kz.

В частности, Фонд расширяет возможности участия отечественных товаропроизводителей в закупках, не ограничиваясь наличием сертификатов (СТ-КЗ, индустриальные сертификаты). Теперь для «Самрук-Қазына» достаточно утвержденных акимами списков, подтверждающих статус товаропроизводителя.
Также в стандарте Фонда установили требования к заказчику, проектировщику и подрядчику по применению продукции казахстанских товаропроизводителей. Они также освобождены от внесения обеспечения тендерной заявки и обеспечения исполнения договоров, что позволит не отвлекать их оборотные средства.

Наряду с этим, Фонд рассматривает возможность сотрудничества с градообразующими предприятиями и малыми городами в направлении целевого размещения заказов, загрузки производственных мощностей и возможности авансирования поставки товаров.

Отметим, только с начала текущего года порядка 2,4 тысячи отечественных поставщиков получили заказы от компаний группы Фонда на 216 млрд. тенге. Эта работа будет продолжена, подчеркивают в «Самрук-Қазына».
Между тем, следует напомнить, что фонд национального благосостояния является крупнейшим налогоплательщиком Казахстана. Как ранее сообщал глава фонда Ахметжан Есимов «Самрук-Қазына» за один год увеличил поступления налогов на 39%. Сейчас эта сумма составляет 1 трлн тенге, что занимает в общем бюджете 10%.


Источник: zakon.kz
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