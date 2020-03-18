Три случая заражения коронавирусом выявлено в Кыргызстане

В Кыргызстане зафиксированы три случая заражения коронавирусом, передает корреспондент Tengrinews.kz.



Во время брифинга, министр здравоохранения Кыргызстана Космосбек Чолпонбаев сообщил, что больные находятся в больнице Джалал-Абада. Они прилетели 12 марта из Саудовской Аравии. Тогда Саудовская Аравия еще не включила режим повышенной опасности и не входило в число эпиднеблагополучных стран.



В Кыргызстане всех прилетевших долго опрашивали и отправили на домашний карантин, а врачи ежедневно посещали их дома



"Сейчас они в больнице и определен круг их общения. Заболевшие 1950-х, 1958-х и 1978-х годов рождения", - сказал министр.



Он отметил, что сейчас штаб обсудит введение режима чрезвычайной ситуации.



За последние сутки новым коронавирусом по всему миру заразились свыше 11 тысяч человек, умерли 475 человек. Об этом говорится в отчете Всемирной организации здравоохранения.



По данным на утро 18 марта, COVID-19 выявлен в 154 государствах, общее число заболевших составило 197 139, летальных исходов 7916, выздоровели 81 738 человек.