Границы Казахстана усиленно охраняют от провоза опасных продуктов

КАЗИНФОРМ - В Республике Казахстан на текущий момент функционируют 63 ветеринарно-контрольных поста, на них служат 228 государственных ветеринарно-санитарных инспекторов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства сельского хозяйства РК.



32 ветеринарно-контрольных поста (ВКП) были установлены вдоль границы с Россией и Кыргызстаном для усиления ветконтроля при перемещении товаров на территории ЕАЭС.



Также их установка была связана с нестабильной обстановкой по болезням животных в Кыргызстане и созданием пунктов предварительного уведомления (ППУ) на российской стороне границы. С начала 2020 года на этих 32 дополнительных ВКП досмотрено 19,5 тыс. тонн товаров, перевозившихся на 2 663 автомобилях, почти миллион голов животных и птиц, 32,3 млн куриных яиц. В результате инспекторами возвращено 93 автомобиля и наложены штрафы на общую сумму 835 065 тенге.



Между тем за весь 2019 год на данных ВКП было досмотрено почти 755 тыс. тонн грузов, 6 863 автомобиля, 623,5 тыс. голов животных и птиц, 70,7 млн яиц, возвращено 213 грузовых авто, наложен штраф более чем на миллион тенге.



Помимо этого, в Казахстане имеется 31 внешний пост, установленный вдоль государственной границы с Узбекистаном и КНР (14 - на автопереходах, 6 – на железной дороге, 2 – в морских портах, 9 – в международных аэропортах). На этих постах проведение документарного и физического контроля осуществляется 88 государственными ветеринарно-санитарными инспекторами.



По состоянию на 16 марта на внешних постах досмотрено 1 286 автотранспортных средств, 766 единиц железнодорожного транспорта, 55 морских сухогрузов. Составлено 6 протоколов об административных правонарушениях (за провоз грузов без сопроводительных ветеринарных документов, отсутствие ветеринарного разрешения, несоблюдение маршрута следования, отсутствие акта дезинфекции, отсутствие наличия ушных бирок и т.д.) на общую сумму 79 530 тенге, в 25 случаях автотранспортные средства с подконтрольными грузами возвращены в страны-отправители.



В 2019 году на внешних постах досмотрено 10 775 автотранспортных средств, 5 487 железнодорожных средств, 306 сухогрузов, 2 единицы грузового авиатранспорта.



Составлено 106 протоколов об административных правонарушений на общую сумму 1 129 937 тенге, в 55 случаях автотранспортные средства с подконтрольными грузами возвращены в страны-отправители.



На всех 63 контрольно-пропускных пунктах ветеринарные инспекторы заполняют акты досмотра грузов в автоматическом режиме и передают их в информационную систему Министерства сельского хозяйства РК.

