Пять тысяч казахстанских врачей получат бесплатную связь и интернет

Более пяти тысяч казахстанских врачей получат бесплатную связь и интернет, передаёт Tengrinews.kz.



"Казахтелеком" подписал соответствующий меморандум с Министерством здравоохранения. Отмечается, что инициатором подписания документа выступил крупнейший телекоммуникационный оператор страны совместно с Министерством цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности.



Более чем 5 000 медиков, которые работают в период осложнения эпидемиологической ситуации, предоставят мобильную связь и доступ к Интернету на сетях Tele2, Altel, Kcell|activ.



"Это наш вклад в общие усилия государства и бизнеса в борьбе с коронавирусом, когда самая большая нагрузка ложится на наших врачей. Со своей стороны мы готовы обеспечить качественную бесперебойную связь и доступ к сети Интернет в необходимом объеме", - отметил член совета директоров АО "Казахтелеком" Ерулан Кусаинов.



"На текущий момент в срочном порядке проходит процесс координации инициативы и получения данных медицинских работников от Министерства здравоохранения", - заявил председатель правления АО "Казахтелеком" Куанышбек Есекеев.



По опыту стран, где ранее были выявлены случаи заболевания, нагрузка на медицинский персонал по понятным причинам была чрезвычайно высокой, в том числе данный аспект коснулся и средств коммуникации. При этом очевидно, что оперативная координация действий медицинского персонала страны, которая возможна только при наличии каналов бесперебойной связи, является одним из ключевых факторов их успешной работы.



Мобильные операторы назвали возможность поддержать казахстанских врачей большой честью. Сообщается, что данная инициатива будет действовать в течение 90 дней.