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Медицинские маски во время коронавируса могут быть опасными

Просмотров:577 Опубликовано: Сегодня, 15:28
Медицинские маски во время коронавируса могут быть опасными
Фото: medaboutme.ru
Перчатки также являются не самой эффективной профилактикой.

Эксперты рассказали о том, что медицинские маски во время эпидемии коронавируса могут быть опасными, передает zakon.kz.

О том, что медицинские маски не являются эффективным методом защиты от распространения инфекции, уже писали. Оказалось, что они и вовсе способны навредить человеку, пишет ferra.ru.

Издание MedicalXpress опубликовало пресс-релиз, в рамках которого эксперты отметили, что медицинские маски дают людям ошибочное ощущение безопасности. И из-за этого многие, кто их носит, перестают придерживаться элементарных профилактических мер, в числе которых регулярное мытье рук перед использованием.

По словам специалистов, многие носят маску, не удостоверившись в ее плотном прилегании к лицу, и пренебрегают запретом прикасаться к ней. Люди часто поправляют маски, в связи с чем вероятность распространения инфекции увеличивается.

Перчатки также являются не самой эффективной профилактикой, в случае, если прикасаться ими к лицу. Они также отметили, что люди, использующие перчатки, перестают следить за гигиеной рук.


Источник: zakon.kz
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Комментарии ( 2 )

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ОбывателЪ (Посетители) Сегодня, 17:09
Цитата: manwyk
Советуют беречь бабушек, не вести к ним внуков.

Лучше вообще отправить на дачу или в аул.
Возрастная статистика смертности от коронавируса

Младенческая смертность 0%
Дети до 3 лет — доли процента
До 20 лет — менее процента
До 40 лет — 1.5%
От 40 до 60 лет — 2-3%
От 60 до 70 лет — 3.5-5%
От 75 до 80 лет — 7-8%
80 и выше — 15%

Каждое утро мы рождаемся вновь. И то, что мы сделаем сегодня, и будет иметь наибольшую важность.
 
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manwyk (Посетители) Сегодня, 16:59
Советуют беречь бабушек, не вести к ним внуков.Приносить им продукты до порога,не вступая в контакт.Ведь,если встанет выбор,кого положить под искусственную вентиляцию лёгких,молодого или старого,выберут молодого.Это правильно, конечно,поэтому,пусть будут здоровы старики,пусть дома сидят.

Еще не известно,что хуже,извращенный ум или извращенная чувственность.
 
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manwyk (Посетители) Сегодня, 16:55
Тут ещё советуют что маски б/у можно обрызгать антисептиком.

Еще не известно,что хуже,извращенный ум или извращенная чувственность.
 
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manwyk (Посетители) Сегодня, 16:52
Враньё.Хотя бы ОРЗ ОРВИ не заразиться.Поикиньте, ОРВИ + короновирус в одном организме?Что хорошего?

Еще не известно,что хуже,извращенный ум или извращенная чувственность.
 
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  • Леська
 нашевсе (Посетители) Сегодня, 15:32
Медицинские маски во время коронавируса могут быть опасными

Особенно когда их дефицит.
 
 

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