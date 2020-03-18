Медицинские маски во время коронавируса могут быть опасными

Перчатки также являются не самой эффективной профилактикой.



Эксперты рассказали о том, что медицинские маски во время эпидемии коронавируса могут быть опасными, передает zakon.kz.



О том, что медицинские маски не являются эффективным методом защиты от распространения инфекции, уже писали. Оказалось, что они и вовсе способны навредить человеку, пишет ferra.ru.



Издание MedicalXpress опубликовало пресс-релиз, в рамках которого эксперты отметили, что медицинские маски дают людям ошибочное ощущение безопасности. И из-за этого многие, кто их носит, перестают придерживаться элементарных профилактических мер, в числе которых регулярное мытье рук перед использованием.



По словам специалистов, многие носят маску, не удостоверившись в ее плотном прилегании к лицу, и пренебрегают запретом прикасаться к ней. Люди часто поправляют маски, в связи с чем вероятность распространения инфекции увеличивается.



Перчатки также являются не самой эффективной профилактикой, в случае, если прикасаться ими к лицу. Они также отметили, что люди, использующие перчатки, перестают следить за гигиеной рук.