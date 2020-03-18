Зарегистрирован ещё один случай заражения коронавирусом в Алматы

В Казахстане выявлены новые случаи заражения смертельно опасным заболеванием - коронавирусом, передает NUR.KZ.
В южной столице зарегистрирован еще 1 случай заражения коронавирусной инфекцией.
Всего официально в Казахстане зарегистрировано на данный момент 36 случаев заражения коронавирусом. 18 - в Алматы, 18 - в Нур-Султане.
Отметим, что с полуночи 19 марта в Алматы, как и в Нур-Султане - единственных городах Казахстана, где была обнаружена коронавирусная инфекция, вводится карантин. Большая часть заведений города, ТРЦ, рестораны приостановили работу.
Сегодня стало известно, что с 22 марта Алматы прекратит авиа- и железнодорожное сообщение со всеми другими городами. Это значит, что никто не сможет въехать в город, как и покинуть его. На эти мероприятия власти города выделили алматинцам и гостям южной столицы 72 часа.
Отметим, что въехать в город не смогут и жители пригородов, работающие в Алматы. Въезд будет осуществляться только по спецразрешению, которое работодатель должен получить для своих сотрудников в акимате.
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz