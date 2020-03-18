Зарегистрирован ещё один случай заражения коронавирусом в Алматы

В Казахстане выявлены новые случаи заражения смертельно опасным заболеванием - коронавирусом, передает NUR.KZ.



В южной столице зарегистрирован еще 1 случай заражения коронавирусной инфекцией.



Всего официально в Казахстане зарегистрировано на данный момент 36 случаев заражения коронавирусом. 18 - в Алматы, 18 - в Нур-Султане.



Отметим, что с полуночи 19 марта в Алматы, как и в Нур-Султане - единственных городах Казахстана, где была обнаружена коронавирусная инфекция, вводится карантин. Большая часть заведений города, ТРЦ, рестораны приостановили работу.



Сегодня стало известно, что с 22 марта Алматы прекратит авиа- и железнодорожное сообщение со всеми другими городами. Это значит, что никто не сможет въехать в город, как и покинуть его. На эти мероприятия власти города выделили алматинцам и гостям южной столицы 72 часа.



Отметим, что въехать в город не смогут и жители пригородов, работающие в Алматы. Въезд будет осуществляться только по спецразрешению, которое работодатель должен получить для своих сотрудников в акимате.