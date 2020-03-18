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Зарегистрирован ещё один случай заражения коронавирусом в Алматы

Просмотров:76 Опубликовано: Сегодня, 16:31
Зарегистрирован ещё один случай заражения коронавирусом в Алматы
Фото из Сети интернет
В Казахстане выявлены новые случаи заражения смертельно опасным заболеванием - коронавирусом, передает NUR.KZ.

В южной столице зарегистрирован еще 1 случай заражения коронавирусной инфекцией.

Всего официально в Казахстане зарегистрировано на данный момент 36 случаев заражения коронавирусом. 18 - в Алматы, 18 - в Нур-Султане.

Отметим, что с полуночи 19 марта в Алматы, как и в Нур-Султане - единственных городах Казахстана, где была обнаружена коронавирусная инфекция, вводится карантин. Большая часть заведений города, ТРЦ, рестораны приостановили работу.

Сегодня стало известно, что с 22 марта Алматы прекратит авиа- и железнодорожное сообщение со всеми другими городами. Это значит, что никто не сможет въехать в город, как и покинуть его. На эти мероприятия власти города выделили алматинцам и гостям южной столицы 72 часа.

Отметим, что въехать в город не смогут и жители пригородов, работающие в Алматы. Въезд будет осуществляться только по спецразрешению, которое работодатель должен получить для своих сотрудников в акимате.


Источник: nur.kz
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Комментарии ( 1 )

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Pinochet (Посетители) Сегодня, 16:42
в Алматы, как и в Нур-Султане - единственных городах Казахстана, где была обнаружена коронавирусная инфекция

ой ли?
что то слабо верится.
я не склонен думать, что Президент или Правительство скрывают, больше думаю на местном уровне чинуши всячески боятся засветиться и обо *** перед всеми.
 
 

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